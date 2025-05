Investimenti con Satispay: arriva il salvadanaio remunerato

Satispay entra nel mondo degli investimenti: il nuovo servizio permetterà ai suoi oltre 5,5 milioni di utenti italiani di iniziare a investire con la stessa semplicità con cui oggi pagano un caffè, senza alcun importo minimo e con la flessibilità di mettere e ritirare i soldi quando vogliono.

Il primo prodotto disponibile è “Salvadanaio Remunerato”, pensato per aiutare gli italiani a far fruttare la liquidità ferma sui conti correnti e basato su un fondo comune monetario con una classe creata in collaborazione con Amundi che consentirà di investire senza importi minimi, con fondi riscattabili il giorno lavorativo successivo e tassazione gestita da Satispay tramite un partner. Questo prodotto è stato pensato per offrire una remunerazione stabile e competitiva sulla liquidità, intercettando un’esigenza concreta: oltre 1.360 miliardi di euro degli italiani sono oggi parcheggiati sui conti correnti e depositi bancari, spesso senza alcuna forma di rendimento (fonte: FABI, 2024).

Ulteriori prodotti finanziari sono già in fase di sviluppo e verranno rilasciati entro la fine dell’estate costruendo un’offerta che soddisfi le esigenze di diverse tipologie di investitori, con diversi obiettivi e orizzonti temporali.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita