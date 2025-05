Panasonic Connect Europe apre nuovi centri di assistenza e soluzioni a Cardiff e Budapest

Panasonic Connect Europe ha annunciato importanti miglioramenti alla sua infrastruttura di supporto TOUGHBOOK , a partire dal 1° aprile, con l'apertura di due centri di assistenza e soluzioni a Cardiff e Budapest.

Il centro di Cardiff, ora ridefinito come centro di assistenza e soluzioni, continua a supportare i clienti del Regno Unito, espandendo al contempo le sue capacità di servizi gestiti per supportare la crescita delle operazioni Panasonic TOUGHBOOK in Europa. Ciò include tutto, dallo staging e kitting hardware al monitoraggio proattivo dei dispositivi e alla gestione della flotta. Sempre più spesso, Panasonic gestisce intere proprietà mobili, con un supporto personalizzato e sempre attivo per le operazioni mission-critical.

Inoltre, Panasonic ha investito in un centro di assistenza di Budapest come hub centrale per i clienti TOUGHBOOK in tutta l'Europa continentale. Negli ultimi due anni, questo centro ha fornito assistenza e supporto per le business unit Visual e Factory Solutions di Panasonic. Ora, con l'aggiunta di competenze locali in materia di mobilità robusta, migliora la capacità di Panasonic di fornire implementazione, riparazione e supporto TOUGHBOOK in tutto il continente.

Oltre alla progettazione di soluzioni su misura, è da questi centri che Panasonic TOUGHBOOK fornirà il suo Mobile-IT-As-A-Service, un modello flessibile che combina hardware robusto, software su misura e servizi gestiti in un'unica soluzione scalabile e chiavi in mano.

