Suunto Run, il nuovo sportwatch dedicato ai runners

Suunto presenta un nuovo orologio sportivo, Suunto Run: un dispositivo appositamente progettato per supportare i corridori di tutti i livelli nel raggiungimento dei loro obiettivi, nel rimanere motivati e nel mantenere uno stile di vita equilibrato e attivo.

Suunto Run è stato realizzato pensando a tutti i livelli di runner, da chi pratica jogging in maniera occasionale a chi si dedica alla corsa con più dedizione, per aiutarli a monitorare l'attività, i progressi e il benessere generale. Offre funzioni essenziali specifiche per la corsa, indicazioni per l'allenamento e tracciamento multisport per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi. Che si tratti di partire da zero, di prepararsi per una maratona o semplicemente di aumentare la resistenza, questo orologio funge da allenatore personale al polso.

Grazie a funzioni specializzate come la modalità maratona, il ghost runner e la corsa su pista, Suunto Run consente ai corridori di mettere a punto il ritmo, simulare la competizione e monitorare i progressi nel tempo. Inoltre, l'orologio include 34 modalità sport, che consentono agli utenti di allenarsi con attività come il ciclismo, lo yoga e l'allenamento della forza per migliorare la forma fisica generale. Il dispositivo monitora la frequenza cardiaca direttamente al polso. Il monitoraggio del sonno e l'analisi del recupero assicurano agli utenti di ottimizzare il riposo per sostenere le prestazioni di punta. L'applicazione per la respirazione, introdotta di recente, aiuta i corridori e le persone attive a gestire lo stress, a regolare la respirazione e a mantenere l'equilibrio.





Suunto Run è leggero - solo 36 grammi di peso - e costruito per il massimo comfort. Il cinturino in tessuto assicura una vestibilità aderente e, grazie alle quattro varianti di colore, gli utenti possono scegliere uno stile che si adatta alla loro personalità. Per chi desidera un'ulteriore personalizzazione, l'orologio è compatibile con tutti i cinturini Suunto da 22 mm di larghezza. L'app Suunto si integra perfettamente con l'orologio, fornendo informazioni più approfondite sull'allenamento, sui livelli di attività e sul recupero.

Gli utenti possono anche memorizzare e gestire file audio MP3, per ascoltare la propria musica preferita su Suunto Run senza dover portare con sé un telefono o un dispositivo musicale separato durante l'allenamento. Altre funzioni intelligenti, come gli aggiornamenti meteo, le sveglie e il monitoraggio dell'attività, garantiscono l'utilità dell'orologio anche dopo le sessioni di allenamento. La durata della batteria è un altro vantaggio fondamentale. In modalità giornaliera, l'orologio dura fino a 12 giorni con una sola carica, consentendo ai corridori di concentrarsi sull'allenamento anziché sulla gestione della batteria.

Anche durante il monitoraggio di attività intense, il dispositivo rimane operativo per un periodo prolungato, garantendo l'affidabilità durante le corse di lunga distanza o le avventure di più giorni. La sua funzione di navigazione GNSS altamente precisa consente agli utenti di rivedere i propri percorsi di corsa sull'orologio e all'interno dell'app Suunto dopo l'allenamento. Inoltre, la funzione di navigazione ‘breadcrumb’ consente agli utenti di seguire i percorsi anche quando sono offline.

Suunto Run è disponibile sul sito ufficiale e presso i nostri rivenditori autorizzati a partire dal 3 giugno 2025. Prezzo al pubblico: 249,00 euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita