Amazon lancia la "Settimana dei prodotti per tutti i giorni"

Amazon ha annunciato un nuovo evento di offerte: la Settimana dei prodotti per tutti i giorni. Dalle 00:00 di mercoledì 21 maggio fino alle 23:59 di martedì 27 maggio, i clienti potranno accedere a sconti fino al 35% su un’ampia selezione di prodotti essenziali all’interno di alcune delle categorie più popolari, come Salute e cura della persona, Alimentari e Bellezza.

I clienti potranno scoprire e acquistare moltissimi prodotti di uso quotidiano, approfittando di offerte pensate per le esigenze di tutta la famiglia e per ogni ambiente domestico – dai prodotti per la pulizia e la cura del bucato, fino a pannolini e caffè – incluse le “Offerte da non perdere” su marchi popolari come L'Oréal Paris, Caffè Borbone, Bialetti e Alpro.

Durante la Settimana dei prodotti per tutti i giorni, i clienti in Italia potranno risparmiare fino al 35% su un’ampia selezione di prodotti freschi, alimentari e casalinghi. I clienti residenti in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna potranno inoltre usufruire del servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon su amazon.it/supermercato. I clienti Amazon residenti nelle aree coperte dal servizio possono beneficiare della consegna della spesa in finestre di due ore, mentre i clienti iscritti a Prime possono riceverla anche in finestre di un’ora. Inoltre, i clienti possono programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato o pianificare le consegne fino a sei giorni prima.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita