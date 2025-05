Universal Music Group e Apple Music presentano Sound Therapy

Apple Music unisce le forze con Universal Music Group (UMG) per presentare Sound Therapy, un’innovativa raccolta audio per il benessere pensata per aiutare chi ascolta a raggiungere la massima concentrazione, un rilassamento più profondo e un sonno migliore.

Disponibile esclusivamente su Apple Music, Sound Therapy fonde i brani che gli abbonati e le abbonate già conoscono e amano con speciali onde sonore pensate per migliorare la routine quotidiana dell’utente, senza stravolgere la visione originale dell’artista. Supportata dalla ricerca scientifica e basata sulle tecnologie audio proprietarie di UMG, la raccolta Sound Therapy sfrutta il potere delle onde sonore, della psicoacustica e delle scienze cognitive per aiutare chi ascolta a rilassarsi e a concentrarsi.

La raccolta è stata creata dal team di producer, scienziati e ingegneri del suono di Sollos, un’innovativa iniziativa musicale per favorire il benessere nata negli uffici della UMG di Londra. Sound Therapy contiene versioni estese, strumentali e rivisitate dei brani più amati di artisti e artiste di successo, come Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler e Jeremy Zucker.

Sound Therapy è suddivisa in tre categorie: concentrazione, relax e sonno. I brani sono stati migliorati con ritmi sonori o rumori colorati per favorire risposte cerebrali specifiche. Le onde gamma e il rumore bianco, una combinazione simile a un sibilo di ogni frequenza sonora, possono favorire la concentrazione; le onde theta possono aiutare a rilassarsi; e le onde delta e il rumore rosa, una variazione più profonda e delicata simile alla pioggia o al vento, possono migliorare il sonno. Una versione più dolce del brano “Double Rainbow” di Katy Perry, per esempio, potrebbe conciliare il sonno, mentre un brano degli Imagine Dragons potrebbe aiutare a completare una lista di cose da fare.

