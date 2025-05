Nasce a Bari l'Accademia del Cielo Itinerante in collaborazione con iliad

Formare i giovani affinché siano il motore di una maggiore diffusione della conoscenza scientifica e promotori di una maggiore inclusione in contesti caratterizzati da povertà educativa. È con questo spirito che Il Cielo Itinerante (associazione italiana no profit che dal 2021 si pone l’obiettivo di portare “il cielo dove non arriva”), promuove un nuovo percorso formativo - l’Accademia del Cielo - e, insieme ad iliad, apre la prima sede a Bari. Il progetto è pensato per consolidare la comunità di divulgatori in grado di operare localmente e ampliare la propria presenza sul territorio per raggiungere, attraverso le attività formative dell’associazione, un numero sempre maggiore di bambini e bambine che vivono in zone caratterizzate da grandi divari educativi.

L’Accademia del Cielo nasce infatti dalla volontà de Il Cielo Itinerante di dare maggiore continuità e capillarità alle attività promosse dall’associazione: la nuova iniziativa si propone di formare neolaureati e laureandi per creare una rete di trainer del Cielo capaci di diffondere le conoscenze scientifiche e sviluppare competenze trasversali. Attraverso questo progetto, Il Cielo Itinerante mira a stabilire un rapporto continuativo con i bambini e con le scuole, per rafforzare, in modo stabile sul territorio, il processo di avvicinamento alla scienza.

La formazione si articola su tre ambiti: divulgazione scientifica sulla scienza e sullo spazio con laboratori interattivi; didattica innovativa della matematica, sul metodo YouCubed pensato per rendere la materia più inclusiva e meno noiosa; psicopedagogia, per fornire strumenti e metodi per relazionarsi con i bambini che vivono in contesti di fragilità. Una volta terminata l’acquisizione delle competenze, i trainer parteciperanno ai Summer Camp de Il Cielo Itinerante previsti in Puglia nei mesi di giugno e luglio. I corsi si svolgeranno dal 15 maggio al 6 giugno presso la sede di iliad a Bari.

L’Accademia del Cielo a Bari è realizzata grazie alla collaborazione del Il Cielo Itinerante con iliad, che prosegue da ormai quattro anni con l’impegno congiunto nel contrastare le disuguaglianze sociali e ridurre la povertà educativa. L'obiettivo condiviso è di avvicinare bambine e bambini allo studio delle materie S.T.E.M. attraverso attività interattive, giochi e laboratori per promuovere lo sviluppo di competenze nelle giovani generazioni.

