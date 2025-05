RIP Skype, benvenuto Teams

In questi ultimi 20 anni Skype ne ha viste di tutti i colori. Colloqui di lavoro ad alta pressione. Imbarazzanti riunioni di famiglia. Storie d'amore (e rotture) a distanza. Molti dei nostri grandi eventi di vita sono stati accompagnati dal tono di chiamata rimbalzante di Skype e dalla sua notifica di fine chiamata che suonava un po' come uno starnuto. Quando nel 2003 il logo celeste dell'azienda è apparso sugli schermi dei nostri computer, ha segnato la prima volta in cui la gente comune ha potuto accedere a chiamate audio e video gratuite da computer a computer in tutto il mondo e ha spostato le nostre chiamate da telefono fisso e mobile su Internet. Ma a maggio la piattaforma di video chat, un tempo onnipresente, ha chiuso definitivamente i battenti.

Il 5 maggio Microsoft, proprietario di Skype, ha ritirato la piattaforma dopo oltre 20 anni di servizio, per razionalizzare le sue “offerte di comunicazione per i consumatori” a favore della sua gigantesca piattaforma per il lavoro Teams (che è il luogo in cui i milioni di utenti rimanenti di Skype verranno trasferiti). In un comunicato che annuncia l'abbandono di Skype, Microsoft, che ha acquistato l'azienda nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari (6,6 miliardi di sterline), ha dichiarato che la piattaforma è stata una “parte integrante della formazione delle comunicazioni moderne e del supporto di innumerevoli momenti significativi”, ma che sta effettivamente togliendo Skype dal supporto vitale, dove è stato negli ultimi dieci anni.

Vi starete chiedendo: come ha fatto una piattaforma così amata a fallire in modo così disastroso in un momento in cui la nostra intera esistenza si è spostata online “grazie” anche alla pandemia? La prima ipotesi è che Skype non sia riuscita a tenere il passo quando concorrenti più brillanti, come Zoom o Slack di Salesforce, sono entrati sul mercato e hanno capitalizzato lo spostamento globale verso il lavoro a distanza. Secondo un'altra teoria, il declino è dovuto in parte al fatto che Skype non era adatto all'era degli smartphone. A seconda della persona a cui si chiede, però, c'è una narrativa che suggerisce che Microsoft abbia effettivamente eliminato Skype in una periferia tecnologica per sostenere Teams.

Il numero di utenti medi giornalieri di Skype era già sceso a circa 23 milioni nel 2020, nonostante una breve ripresa durante la pandemia. Ciò è dovuto in parte al fatto che la tecnologia di Skype non è adatta agli smartphone rispetto a FaceTime di Apple, che è stato integrato nel software dell'iPhone a partire dal 2010. Con l'inizio della pandemia, inoltre, gli utenti cercavano modi più versatili di comunicare con i colleghi, utilizzando piattaforme che permettessero di inviare messaggi di alta qualità, videochiamare, collaborare e gestire le attività in un unico luogo.

Il commento dell’esperto: Adriano Palomba, Area Sales Director per l’Italia, la regione Iberica e l’Africa Nord Ovest di Jabra.

"Dopo 21 anni di attività, Skype ha ufficialmente interrotto l’attività il 5 maggio, chiudendo il capitolo di una piattaforma che ha contribuito a creare una comunicazione video senza confini. Nato come servizio di chiamate VoIP (Voice over Internet Protocol) per utenti privati, Skype si è rapidamente trasformato in un nome familiare, mettendo in contatto le persone anche attraverso i diversi fusi orari. Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft nel 2011, e la sua integrazione con Lync come “Skype for Business”, è diventato uno strumento affidabile non solo nelle case, ma anche nelle sale riunioni e nelle aziende.

Tuttavia, con l'aumento delle esigenze del moderno ambito professionale, si sono evolute anche le aspettative per gli strumenti di comunicazione. Con il lancio di Teams nel 2017, Microsoft ha spostato l'attenzione su esperienze più integrate e collaborative, puntando su riunioni su larga scala, canali individuali per i progetti e integrazione con OneDrive. Ed è chiaro che tutto ciò sta funzionando: i professionisti passano il 60% del loro tempo operando con Office 365, utilizzando Outlook o Teams. Questi strumenti non sono solo piacevoli da utilizzare, ma rappresentano un contesto cui il lavoro si sviluppa.

È in questo ambito che il video si è dimostrato opzione particolarmente efficace, consentendo ai team di creare relazioni di fiducia, di rimanere impegnati e di lavorare in modo produttivo, indipendentemente da dove i professionisti si trovino. Non sorprende quindi che Zoom sia stato ribattezzato come ‘la prima piattaforma di lavoro alimentata dall’Intelligenza Artificiale’. Un chiaro segnale della direzione che sta prendendo il settore. Skype ha contribuito a gettare le basi. Ora gli utenti esigono di più dalla loro esperienza professionale, soprattutto dalle riunioni, e l’industria di settore progredisce con costanza".

