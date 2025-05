Easy Legal lancia sul mercato la piattaforma Lexy per una consulenza legale digitale

Easy Legal, l’azienda legaltech recentemente entrata nell’ecosistema Vittoria Servizi (società del Gruppo Vittoria Assicurazioni) e destinata a breve a rientrare nella partnership societaria con il Gruppo Mapfre, ha presentato al mercato Lexy, la piattaforma digitale a portata di click per privati e imprese che crea un contatto diretto con uno studio di avvocati multidisciplinari. Disponibile da smartphone, pc e laptop tramite diversi canali di comunicazione, quali videoconferenza, telefono o messaggistica come Whatsapp e live chat, il servizio sta rivoluzionando la modalità di accesso alla consulenza legale. Tecnologia, velocità e semplicità, sono, infatti, le tre parole chiave che lo rappresentano.

Per il mondo imprenditoriale, Lexy rappresenta una soluzione versatile pensata e realizzata sia per le PMI che per le grandi organizzazioni che vogliono integrare dei servizi legali nel welfare aziendale o quale nuovo servizio per arricchire la proposizione verso i propri Clienti finali. Un’offerta scalabile, efficace e in linea con le esigenze dei nuovi modelli di business.

Lexy for Welfare, ad esempio, è il portale attraverso il quale le piccole e medie imprese possono offrire, a condizioni particolarmente favorevoli, una consulenza legale di qualità ai propri collaboratori. Lexy for You e Lexy for Business consentono, invece, rispettivamente a ogni cittadino o società di ottenere risposte rapide e affidabili su questioni legali quotidiane, garantendo massima agilità, chiarezza e trasparenza, anche in termini di costi.

Lexy si unisce agli altri due prodotti della proposta di Easy Legal: Twiny, destinato agli studi legali, grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale, permette di automatizzare la redazione degli atti che riguardano la filiera del recupero del credito, mentre Odit Manager, è il software per la gestione delle verifiche ispettive rivolto alla rete degli Intermediari assicurativi. Tre strumenti differenti che mirano a un unico obiettivo: semplificare la consulenza, i processi e la gestione in ambito legale e di compliance.

