HONOR si impegna a supportare per 6 anni Android per la prossima serie HONOR 400

HONOR ha annunciato il proprio impegno a garantire 6 anni di aggiornamenti Android per la nuova serie HONOR 400. La nuova gamma integrerà funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, sviluppate in collaborazione con Google, e riceverà l’aggiornamento ad Android 16 entro il 2025.

Grazie a una collaborazione di lunga data con Google, HONOR si conferma tra i primi brand a offrire ai propri utenti le ultime innovazioni dell’esperienza Android. Questa sinergia consente a HONOR di garantire agli sviluppatori un accesso tempestivo alle versioni più recenti del sistema operativo, permettendo così agli utenti di beneficiare in anticipo delle funzionalità Android più evolute e sicure, senza attese.

Grazie al modello di generazione video di ultima generazione Veo 2, disponibile su Vertex AI di Google Cloud, gli utenti potranno esplorare nuove possibilità creative attraverso la generazione di immagini e video. Questa tecnologia debutterà con la serie HONOR 400, permettendo di trasformare immagini statiche — dalle foto reali alle opere d’arte create con l’intelligenza artificiale, fino agli scatti più cari del passato — in brevi video coinvolgenti della durata di 5 secondi o in foto animate, perfette per essere condivise sui social media. Il tutto sarà disponibile sia per utenti Android che iOS.

