La Worldwide Developers Conference di Apple inizia il 9 giugno

Apple ha annunciato il programma della sua annuale Worldwide Developers Conference (WWDC), inclusi gli orari del keynote di apertura e del Platforms State of the Union. La conferenza online gratuita, che si terrà dal 9 al 13 giugno, riunirà la comunità mondiale di sviluppatori e sviluppatrici Apple per fornire loro approfondimenti sugli strumenti, le tecnologie e le funzioni Apple più recenti. Nel corso della settimana, sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo potranno confrontarsi con ingegneri, designer e divulgatori Apple, e seguire più di 100 sessioni incentrate sulle ultime novità per creare app e giochi ancora più unici per tutti i prodotti Apple. Inoltre, il 9 giugno Apple accoglierà più di 1000 developer, studenti e studentesse per un evento speciale in presenza all'Apple Park.

Keynote Apple

9 giugno, ore 19:00 (ora italiana)

La WWDC25 si apre con un primo sguardo sui rivoluzionari aggiornamenti in arrivo quest’anno per le piattaforme Apple. Il keynote di apertura potrà essere seguito in streaming su apple.com, nell’app Apple TV e sul canale YouTube di Apple. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.

Platforms State of the Union

9 giugno, ore 22:00 (ora italiana)

Dopo il keynote, il Platforms State of the Union darà una visione più approfondita dei nuovi strumenti che offriranno ancora più opportunità ai team di sviluppo, con miglioramenti per iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS. Il Platforms State of Union verrà trasmesso in streaming nell’app e sul sito web Apple Developer, e sul canale YouTube Apple Developer. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.

Video sessioni e guide

Con oltre 100 sessioni tecniche, la WWDC25 offre a sviluppatori e sviluppatrici la possibilità di approfondire la più recente gamma di tecnologie e framework insieme a team Apple specializzati. Le sessioni saranno disponibili sull’app e sul sito web Apple Developer, e sul canale YouTube. Ogni developer potrà anche accedere a documentazione e guide utili per comprendere meglio le novità principali e i punti chiave della conferenza.

Laboratori di gruppo e individuali

Chi partecipa all’Apple Developer Program e all’Apple Developer Enterprise Program avrà la possibilità di interagire online direttamente con i team di esperti ed esperte Apple attraverso laboratori di gruppo e appuntamenti individuali. I laboratori di gruppo permetteranno di scoprire in tempo reale le principali novità annunciate durante la settimana, mentre fissando un appuntamento online sarà possibile ricevere consigli su argomenti come Apple Intelligence, progettazione, strumenti di sviluppo, grafica e giochi, machine learning, Swift e altro ancora. Ingegneri e designer Apple saranno anche disponibili negli Apple Developer Forum.

Swift Student Challenge

Apple è orgogliosa di sostenere sviluppatori e sviluppatrici attraverso la Swift Student Challenge, uno dei tanti programmi pensati per promuovere la prossima generazione di imprenditori e imprenditrici, developer e designer. Per il secondo anno, 50 ragazzi e ragazze hanno ricevuto il riconoscimento di “Distinguished Winner” per l’eccellenza delle loro proposte, e visiteranno Apple Park per un’esperienza speciale di tre giorni. Sviluppatori e sviluppatrici possono accedere a tutti i contenuti della WWDC sul sito web della WWDC25, nell’app Apple Developer, sul sito web Apple Developer e sul canale YouTube Apple Developer.

