Iliad: superati i 12 milioni di utenti nel primo trimestre 2025

Iliad ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2025. Con un incremento di 258 mila utenti rispetto al 31 dicembre 2024, iliad supera la soglia dei 12 milioni di utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, registrando al 31 marzo 12 milioni e 243 mila utenti.

L’operatore, sul mercato italiano da quasi 7 anni, si conferma leader per saldo netto di utenti nel mobile per il ventottesimo trimestre consecutivo: al 31 marzo 2025, gli utenti attivi mobile si attestano a 11,854 milioni, +218 mila rispetto al trimestre precedente.

iliad, inoltre, continua convintamente a investire nello sviluppo della fibra pura in Italia. Nel primo trimestre 2025, infatti, si attesta come leader per aumento netto di utenti nei mercati broadband e ultra-broadband fissi fra i principali operatori, con 389 mila utenti, +40 mila rispetto al 31 dicembre 2024. La fibra iliad copre oggi oltre 17 milioni di unità abitative, un passo importante frutto dell’impegno dell’operatore nel garantire connessioni ultraveloci in tutta Italia, puntando su un’infrastruttura capillare di ultima generazione.

Gli indicatori finanziari di iliad dimostrano un’ottima performance e una forte crescita per questo primo trimestre: il fatturato si attesta a 298 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto al primo trimestre del 2024; l’EBITDAaL cresce del 24,4%, passando dai 71 milioni del primo trimestre 2024 agli 89 milioni registrati al 31 marzo 2025.

“Il 2025 è iniziato con ottimi risultati: siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28° trimestre consecutivo e abbiamo confermato la nostra leadership anche nel mercato del fisso” ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “Questi risultati, a quasi sette anni dal nostro arrivo in Italia, confermano la fiducia degli utenti e la solidità del nostro modello, che ci permette di continuare a crescere in un mercato estremamente competitivo.”

