Potenza, innovazione e resistenza: i nuovi powerbank LiFePO₄ di SBS

SBS ha presentato la nuova linea di powerbank con tecnologia LiFePO₄ (Litio-Ferro-Fosfato): una rivoluzione nel campo della ricarica portatile, pensata per garantire performance elevate anche in condizioni estreme.

La batteria LiFePO₄ è un tipo di batteria agli ioni di litio che impiega il fosfato di ferro e litio (LiFePO₄) come materiale per il catodo, ovvero il polo positivo. Questa tecnologia è apprezzata per la sua elevata sicurezza, la lunga durata e l’eccezionale stabilità termica. Tra le sue caratteristiche distintive spiccano la sicurezza estrema, con una significativa riduzione dei rischi anche in ambienti critici, e una durata superiore, in grado di offrire fino al doppio dei cicli di ricarica rispetto a un powerbank tradizionale. Garantisce inoltre alte prestazioni, assicurando un’erogazione dell’energia stabile e affidabile. Sul fronte ambientale, si distingue per il basso impatto ecologico, grazie all’assenza di metalli pesanti. La sua resistenza agli agenti esterni—come fango, polvere e acqua—la rende adatta anche a contesti impegnativi, contribuendo a garantire prestazioni affidabili in condizioni non ottimali. Proprio queste caratteristiche la rendono una soluzione efficace anche in situazioni di emergenza, offrendo un’autonomia prolungata nei contesti più isolati.

I nuovi Infinity Power Bank LiFePO₄ da 10.000mAh e 20.000mAh rappresentano l’eccellenza della tecnologia portatile firmata SBS, combinando affidabilità, durata e sicurezza in un design compatto e resistente. Grazie all’innovativa batteria LiFePO₄, questi dispositivi garantiscono un ciclo di vita doppio rispetto ai power bank tradizionali, assicurando continuità e affidabilità per anni. Progettati per affrontare anche le condizioni più estreme, offrono un livello di sicurezza superiore, ideali per attività outdoor o per l’impiego in mobilità.

Dotati di porte multiple per la ricarica simultanea, includono una porta USB-C Fast Charge da 10W per una ricarica rapida dei dispositivi, una porta USB-A da 10W adatta a smartphone, auricolari e speaker, e una seconda USB-C dedicata alla ricarica del power bank. Il design robusto garantisce resistenza a urti, polvere e sbalzi termici, una combinazione che li rende particolarmente adatti all’uso in contesti operativi complessi.

Con la nuova linea LiFePO₄, SBS conferma la sua vocazione a innovare per migliorare la qualità della vita, offrendo soluzioni concrete e affidabili in ogni situazione. Dalla prima batteria venduta in un garage all’ultima frontiera dell’energia portatile, SBS prosegue il suo viaggio, continuando a immaginare nuove soluzioni più accessibili, sicure e sostenibili.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita