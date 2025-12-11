Nasce a Napoli un centro di eccellenza per la formazione avanzata di piloti di droni

Con questo polo formativo, Campania e DAC aprono nuove prospettive occupazionali per piloti specializzati, tecnici di manutenzione predittiva, progettisti di corridoi aerei e analisti di dati ambientali.
Pubblicato il: 11/12/2025
Il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) e RINA, gruppo multinazionale di certificazione attivo in più di settanta paesi, hanno siglato un accordo per la creazione di un Centro di eccellenza per la formazione di piloti di droni. La nuova struttura sarà ospitata presso Città della Scienza a Bagnoli, polo di riferimento per innovazione e divulgazione scientifica, e si configura come un’iniziativa unica nel panorama nazionale per la sinergia tra un distretto aerospaziale e un organismo di certificazione.
Il Centro offrirà percorsi formativi certificati per operazioni INDOOR, dedicate all’impiego dei droni in spazi confinati (stabilimenti industriali, infrastrutture coperte), e OUTDOOR, in aree urbane, rurali o naturali.
L’accordo prevede anche attività congiunte per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata (AAM): dal design di corridoi aerei per droni taxi alla certificazione di infrastrutture come i Vertiporti.
Programmi e certificazioni
Tra i corsi offerti figurano:
Gli istruttori, qualificati secondo i requisiti RINA, guideranno attività teoriche e pratiche, incluse sessioni per la formazione di nuovi istruttori. Le prove di volo si svolgeranno in un campo abilitato, in condizioni operative reali.
Applicazioni tecnologiche
Il percorso formativo preparerà operatori e tecnici in diversi ambiti strategici:
Il mercato italiano dei droni ha registrato nel 2023 una crescita del 23%, con un valore pari a 145 milioni di euro, in linea con i trend europei che vedono Francia e Germania oltre i 200 milioni. A livello globale, oltre 1.400 applicazioni innovative sono state censite tra il 2019 e il 2023, con prevalenza in ispezioni (44%), mobilità aerea (23%) e sicurezza (20%). Le previsioni di mercato delineano un trend altrettanto virtuoso: il valore economico dei droni commerciali dovrebbero passare dai 631 milioni USD del 2023 a oltre 1,29 miliardi USD entro il 2030 (CAGR 10,8%), mentre il mercato complessivo è stimato fino a 1,74 miliardi USD entro il 2033. A livello europeo e globale, il mercato dei droni e dei servizi correlati potrebbe addirittura decuplicarsi entro il 2030–2035, con punte di crescita fino al 28% annuo nei settori dei servizi drone e analytics.
Questo sviluppo implica un rilevante fabbisogno di figure professionali specializzate: piloti certificati, istruttori, tecnici di manutenzione predittiva, analisti di dati, esperti AAM per progettazione di corridoi aerei e vertiporti, operatori per digital twin, GIS e mappatura. Il Centro DAC-RINA si pone dunque come catalizzatore strategico per formare queste nuove professionalità, rispondendo alle esigenze di un’industria in piena espansione sia in Italia sia a livello internazionale.