Mondadori Store: a Roma una nuova libreria all’interno del Centro Commerciale Tor Vergata

Mondadori Storeha inaugurato un nuovo punto vendita all’interno del Centro Commerciale Tor Vergata a Roma, uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento pensato per offrire al pubblico un’esperienza di qualità in uno dei poli commerciali più dinamici della città.

Con una superficie di 150 metri quadrati e un layout moderno, il nuovo Mondadori Bookstore è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutte le fasce di pubblico: ad accogliere le lettrici e i lettori gli appassionati librai del punto vendita e un catalogo di 10.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica, varia e internazionali.

La libreria ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; My New Romance, il nuovo corner rivolto a chi ama l'universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento; e inoltre un’ampia selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Tor Vergata a Roma è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagineInstagram eFacebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali diMondadoristore.itper verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa.