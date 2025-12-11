Bancomat e Visa annunciano progetto pilota per l’estensione di BANCOMAT Pay

BANCOMAT ha avviato un progetto pilota con Visa per esplorare l’estensione dell’operatività del wallet BANCOMAT, attraverso la rete di accettazione globale di Visa.

La nuova funzionalità consentirà agli utenti del servizio BANCOMAT Pay, presente all’interno del wallet BANCOMAT, di effettuare pagamenti sicuri e in modalità contactless, anche all’estero. Il test della soluzione è previsto per l’inizio del 2026.

I pagamenti digitali in Italia continuano a crescere rapidamente. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 per la prima volta i pagamenti digitali hanno superato il contante in termini di valore transato, con un incremento del 8,5% su base annua. BANCOMAT - utilizzato da milioni di italiani e supportato da oltre 400 partner - resta un pilastro dell’infrastruttura dei pagamenti del Paese.

La collaborazione con Visa si inserisce in questo scenario dinamico, con l’obiettivo di ampliare le possibilità operative per banche e utenti e di rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama dei pagamenti digitali.

Il progetto pilota sarà basato su VisaPay, la nuova soluzione di Visa per i wallet, che garantisce sicurezza e scalabilità, sfruttando le avanzate funzionalità di tokenizzazione di Visa. Il pilota testerà le principali funzionalità della versione estesa di BANCOMAT Pay, tra cui:

Esperienze contactless senza interruzioni

Espansione della rete di accettazione presso esercenti nazionali e internazionali

Integrazione con app e servizi bancari italiani