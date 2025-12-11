Olimpiadi Milano Cortina: arriva SkiTap26, il bracciale per pagamenti contactless e skipass

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026,VisaeIntesa Sanpaolo, in collaborazione conTapstereSnowit, hanno lanciato un innovativobracciale indossabileche integrain un unico dispositivo la tecnologia di pagamento contactless e di skipass, offrendo un’esperienza sicura, fluida e senza sforzo per chi ama vivere la montagna senza pensieri.

Comodo e resistente, SkiTap26 è progettato per offrire libertà e comodità a chi pratica sport sulla neve. Tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication) di Tapster,il bracciale può essere associato a una carta Intesa Sanpaolo su rete Visa e permette di effettuare pagamenti con un semplice “tap”, avvicinando il polso al POS. La registrazione al servizio è semplice e intuitiva: basta scaricare l’app di Tapster, creare un account personale, collegare il wearable e inserire le credenziali della carta.

Inoltre, grazie alla sinergia con Snowit, la piattaforma che sta innovando il settore del turismo invernale, SkiTap26 è dotato di un sistema chetrasforma il wearable in una tessera per l’ingresso alle piste da sci convenzionate(grazie alla tecnologia RFID). Questa soluzione consente di ricaricare il proprio skipass giornaliero o l’abbonamento SnowitPass direttamente sul bracciale dando accesso agli impianti di oltre 50località. Per attivarla, è sufficiente accedere all’app Snowit o al sito snowit.ski, inserire il codice univoco presente sull’etichetta legata al bracciale e, una volta creato l’account, caricare lo skipass o l’abbonamento.

Una volta ordinato, SkiTap26 viene consegnato in un packaging personalizzato con le istruzioni per configurare sia la funzione di pagamento sia quella di skipass. Non è necessario attivare entrambe le funzionalità: chi lo utilizza decide in base alle sue esigenze. Conclusa la configurazione scelta, il bracciale è operativo e pronto a fornire una soluzione pratica, sicura e integrata per vivere la montagna in modo ancora più smart.

SkiTap26 è già disponibile e potrà essere acquistato attraverso il sito di Tapster e sulla piattaforma Snowit (tramite app e sito web.