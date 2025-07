Vacanze e Digital Detox: consigli smart per staccare la spina senza stress digitale

Le vacanze estive sono da sempre sinonimo di relax, libertà e rigenerazione. Ma quanto riusciamo davvero a staccare la spina? Oggi più che mai, la tentazione di controllare le notifiche sullo smartphone o scrollare i social ci segue ovunque – anche sotto l’ombrellone. Concedersi un vero Digital Detox e scollegarsi per qualche giorno non è solo una moda, ma una risposta concreta all’iperconnessione quotidiana per ridurre lo stress, dormire meglio, migliorare la concentrazione e riscoprire il piacere della vita reale. Tuttavia, anche quando ci prendiamo una pausa, possiamo essere esposti ai rischi informatici.

Per una pausa consapevole dalla tecnologia senza trascurare la protezione dei propri dati e dispositivi, Kaspersky, azienda globale di cybersecurity e privacy digitale, condivide “Digital Detox 2025: come disconnettersi in sicurezza”, una guida pratica per proteggersi anche prima, durante e al ritorno delle vacanze.

Quando si stanno preparando le valigie per partire è il momento di:

E seguire il backup dei dati importanti: salvare file, foto e documenti importanti sia su supporti fisici, come ad esempio un NAS domestico, che su servizi cloud con crittografia. Non dimenticare di eseguire il backup dello smartphone e dei dispositivi che si porteranno in viaggio, conservandone almeno una copia in un luogo sicuro.

salvare file, foto e documenti importanti sia su supporti fisici, come ad esempio un NAS domestico, che su servizi cloud con crittografia. Non dimenticare di eseguire il backup dello smartphone e dei dispositivi che si porteranno in viaggio, conservandone almeno una copia in un luogo sicuro. Mett ere in sicurezza i dispositivi : assicurarsi che smartphone e laptop installino software di protezione affidabili Kaspersky Premium password complessa

: assicurarsi che smartphone e laptop installino Rafforza re le password degli account : utilizzare un password manager affidabile, come Kaspersky Password Manager , che può generare password sicure e segnalare eventuali violazioni, e abilitare l’autenticazione a due fattori (preferibilmente tramite app e non via SMS) per proteggere gli account più sensibili.

utilizzare un password manager affidabile, come che può generare password sicure e segnalare eventuali violazioni, e abilitare l’autenticazione a due fattori (preferibilmente tramite app e non via SMS) per proteggere gli account più sensibili. Protegg re la SIM (e eSIM) da tentativi di duplicazione : impostare un codice PIN prima della partenza e verificare se l’operatore consente di bloccare la riemissione non autorizzata. Il numero di telefono è spesso collegato a servizi bancari, social e account cloud: impedire lo scambio della SIM è fondamentale per evitare accessi fraudolenti, soprattutto quando si è lontani. Se si usa una eSIM, è importante conservare il QR di attivazione in un luogo sicuro.

: impostare un codice PIN prima della partenza e verificare se l’operatore consente di bloccare la riemissione non autorizzata. Il numero di telefono è spesso collegato a servizi bancari, social e account cloud: impedire lo scambio della SIM è fondamentale per evitare accessi fraudolenti, soprattutto quando si è lontani. Se si usa una eSIM, è importante conservare il QR di attivazione in un luogo sicuro. Rendere sicura la casa smart: mantenere attivi solo i dispositivi essenziali come telecamere e allarmi, preferibilmente collegati a un gruppo di continuità. Scollegare quelli che non sono necessari e sostituire le password predefinite di tutti i dispositivi IoT e del router con credenziali complesse per evitare accessi non autorizzati.

Una volta in viaggio, ci sono alcune buone regole di comportamento ‘salva-vacanza’ che possono essere seguite se proprio non si riesce a far meno della tecnologia:

Limitare l’uso delle reti Wi-Fi pubbliche , preferendo connessioni protette o l’utilizzo di una VPN come Kaspersky VPN Secure Connection

, preferendo connessioni protette o l’utilizzo di una come Evitare la condivisione in tempo reale sui social di foto, posizione, e altri dettagli della vacanza per ridurre i rischi legati alla privacy e prevenire potenziali intrusioni.

Assicurarsi di avere un canale di comunicazione di emergenza: in caso di viaggi in zone con segnale mobile debole o assente, considerare dispositivi o servizi satellitari e verificarne in anticipo copertura e condizioni nel Paese di destinazione.

Anche dopo le vacanze, quando si riprende l’uso regolare dei propri dispositivi è importante non abbassare la guardia:

Controllare attività sospette sugli account : verificare se ci sono stati accessi non autorizzati e, in caso di dubbio, cambiare le password principali.

: verificare se ci sono stati accessi non autorizzati e, in caso di dubbio, cambiare le password principali. Aggiornare e pulire i dispositivi usati in viaggio: rimuovere le reti Wi-Fi non sicure, disinstallare app utilizzate solo per il viaggio e assicurarsi che antivirus e software siano aggiornati.

“Il Digital Detox non è solo una pausa dallo smartphone, ma un’occasione per rigenerarsi davvero. Tuttavia, è importante ricordare che il mondo digitale continua a muoversi anche mentre noi ci fermiamo. Per questo è fondamentale preparare i propri dispositivi prima di disconnettersi, così da vivere un'estate più leggera e sicura”, ha commentato Cesare D’Angelo, General Manager Italy, France & Mediterranean di Kaspersky.

