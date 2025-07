Vacanze Estive 2025: pianificate con maggiore anticipo, un viaggio su tre pagato a rate

A pochi giorni dall’inizio del grande esodo estivo, Waynabox, azienda pioniera nelle fughe a sorpresa, pubblica un identikit delle vacanze degli italiani per quest’estate.

«Nel 2025 abbiamo rilevato che i viaggi durante le vacanze estive sono caratterizzati da due fattori: prenotazioni con maggiore anticipo e un budget più alto», spiega Jordi Agustí, CEO di Waynabox.

I dati di Waynabox indicano un incremento nella pianificazione anticipata delle vacanze. Quest’estate, infatti, gli italiani hanno prenotato i loro viaggi a sorpresa con una media di 9 settimane di anticipo, ovvero circa due mesi, il doppio rispetto agli anni precedenti. Nel 2024, l’anticipo medio era di 5,7 settimane – poco più di un mese – e nel 2023, di 4,3 settimane – meno di un mese.

Inoltre, Waynabox evidenzia un’altra tendenza importante, ovvero l’aumento del budget destinato alle vacanze, come dimostrato dalla crescente preferenza per il pernottamento in hotel di categoria superiore. In particolare, rispetto all’anno precedente, nel 2025 è cresciuto del 56% il numero di viaggiatori che sceglie strutture a 4 o 5 stelle o hotel boutique.

Infine, durante i mesi estivi è in crescita la domanda per il viaggio Isola a sorpresa, una formula premium per visitare destinazioni balneari europee, con un costo superiore rispetto al pacchetto standard Sorpresa in Europa.

In questo contesto, Waynabox segnala anche che attualmente il 27% delle prenotazioni di viaggi a sorpresa viene pagato a rate.

Nel 2025, Waynabox prevede che tra i 35.000 e i 40.000 viaggiatori sceglieranno una fuga a sorpresa, all’interno di una campagna da record per il settore turistico.

Nel 2024 i viaggiatori erano stati 28.000, mentre nel 2023 erano circa 14.000 coloro che avevano aderito alla tendenza di partire senza conoscere la destinazione finale fino a 48 ore prima. Una tendenza in continua crescita dal suo lancio nel 2014.

