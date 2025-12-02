▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Canon lancia il Winter Cashback 2025 con rimborsi fino a 600€

Fino a 500€ di cashback su fotocamere, obiettivi e stampanti selezionati. E se si acquista una fotocamera e un obiettivo nello stesso scontrino, si ricevono 100€ extra.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/12/2025

Prodotti

Canon Italia ha presentato la nuova edizione del Winter Cashback, l’iniziativa pensata per offrire agli appassionati di fotografia e imaging l’opportunità di aggiornare la propria dotazione tecnica con vantaggi esclusivi.

Dal 1° dicembre 2025 al 1° febbraio 2026, acquistando uno o più prodotti inclusi nella promozione – tra cui fotocamere mirrorless della serie EOS R, obiettivi RF e stampanti professionali imagePROGRAF – presso i rivenditori autorizzati o sullo store ufficiale store.canon.it, sarà possibile richiedere un rimborso fino a 600 €.

Per partecipare, è sufficiente accedere all’area dedicata sul sito Canon, compilare il modulo online e caricare la prova d’acquisto. Ogni utente potrà richiedere il cashback per un massimo di tre prodotti complessivi. Le richieste dovranno essere inviate entro il 16 febbraio 2026.

I fotografi professionisti e tutti gli appassionati di imaging potranno festeggiare il Natale regalandosi o regalando un’occasione unica per scoprire e toccare con mano la Total Imaging Experience Canon, ampliando la propria dotazione tecnica.

La campagna Winter Cashback 2025 comprende una selezione di prodotti Canon, tra cui:

  • Fotocamere mirrorless: EOS R6 Mark II, EOS R8 e relativi kit;
  • Obiettivi RF: dalle ottiche professionali come RF 24-70mm F2.8 L IS USM e RF 70-200mm F2.8 L IS USM, alle soluzioni versatili come RF 24-105mm F4 L IS USM;
  • Stampanti professionali: imagePROGRAF PRO-310 e imagePROGRAF PRO-1100.

La lista completa dei prodotti e gli importi di rimborso sono disponibili sul sito ufficiale.



