Canon lancia il Winter Cashback 2025 con rimborsi fino a 600€

Pubblicato il: 02/12/2025
Canon Italia ha presentato la nuova edizione del Winter Cashback, l’iniziativa pensata per offrire agli appassionati di fotografia e imaging l’opportunità di aggiornare la propria dotazione tecnica con vantaggi esclusivi.
Dal 1° dicembre 2025 al 1° febbraio 2026, acquistando uno o più prodotti inclusi nella promozione – tra cui fotocamere mirrorless della serie EOS R, obiettivi RF e stampanti professionali imagePROGRAF – presso i rivenditori autorizzati o sullo store ufficiale store.canon.it, sarà possibile richiedere un rimborso fino a 600 €.
Per partecipare, è sufficiente accedere all’area dedicata sul sito Canon, compilare il modulo online e caricare la prova d’acquisto. Ogni utente potrà richiedere il cashback per un massimo di tre prodotti complessivi. Le richieste dovranno essere inviate entro il 16 febbraio 2026.
I fotografi professionisti e tutti gli appassionati di imaging potranno festeggiare il Natale regalandosi o regalando un’occasione unica per scoprire e toccare con mano la Total Imaging Experience Canon, ampliando la propria dotazione tecnica.
La campagna Winter Cashback 2025 comprende una selezione di prodotti Canon, tra cui:
La lista completa dei prodotti e gli importi di rimborso sono disponibili sul sito ufficiale.