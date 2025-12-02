Canon lancia il Winter Cashback 2025 con rimborsi fino a 600€

Fino a 500€ di cashback su fotocamere, obiettivi e stampanti selezionati. E se si acquista una fotocamera e un obiettivo nello stesso scontrino, si ricevono 100€ extra.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/12/2025