LG amplia la propria gamma di hotel tv

LG)amplia la propria gamma diHotel TVcon i nuovi modelli delle serieUK767H,UK762HeUK660H, progettati per offrire agli ospiti un’esperienza di intrattenimento di livello superiore e agli operatori del settore hospitality strumenti di gestione avanzati, flessibili e intuitivi.

Il mercato dell’hospitality sta attraversando una profondatrasformazione digitale, in cui tecnologia e connettività diventano elementi centrali per migliorare l’esperienza degli ospiti e ottimizzare l’efficienza operativa. Secondo i dati di Oracle·Skift[4], il 60% dei viaggiatori ritiene essenziale che gli hotel investano in nuove tecnologie, mentre il 49% dichiara che la presenza di soluzioni tecnologiche in camera influenza la scelta della struttura.

In questo scenario, la nuova gamma di Hotel TV LG risponde all’esigenza di far evolvere le camere in vere e proprieSmart Room connesse, personalizzate e sicure. Proprio la connettività infatti è una delle richieste di oltre la metà (64%) deiviaggiatori Millennial e Gen Zche, secondo un trend individuato daHilton[5], considera la connettività tra dispositivi personali e tecnologia in camera un elemento chiave della guest experience; tanto che benil 75%[6]di loro cerca di connettere i propri device alla TV dell’hotel per accedere ai propri servizi di streaming preferiti.

LG risponde a questa esigenza di connettività grazie all’integrazione all’interno dei propri Hotel TV di diverse soluzioni di casting tra cuiGoogle Cast e Apple AirPlaye di appOTTcome Netflix: è sufficiente che l’ospite scansioni il QR code che compare sullo schermo della camera per connettere in pochi secondi il proprio dispositivo personale. Lafunzione di pairingpersistente assicura la continuità durante tutto il soggiorno, mentre lacancellazione automatica dei dati al check-outgarantisce la massima privacy e sicurezza.

Accanto all’esperienza dell’ospite, LG introduce innovazioni mirate a migliorare l’efficienza operativa delle strutture. La piattaformaPro:Centric Solutionsconsente dipersonalizzare i contenuti, gestire da remoto i televisorie raccogliere dati di utilizzo, offrendo agli hotel un controllo completo e strumenti per ottimizzare la qualità del servizio. Con la versionePro:Centric Cloud, la gestione diventa ancora più semplice e centralizzata, permettendo aggiornamenti immediati e monitoraggi multi-struttura in tempo reale, riducendo sensibilmente i tempi di intervento e i costi di manutenzione. Secondo lo studio Hospitality Technology[7], oltre il35% degli hotel executiveprevede di migrare le proprie piattaforme di gestione su sistemi cloud entro tre anni, a conferma della crescente attenzione del settore all’efficienza e alla continuità operativa.

Tutti i modelli della nuova gamma di hotel TV offronorisoluzione 4K Ultra HD(3.840 x 2.160), con immagini nitide e colori realistici, in linea con la crescentedomanda di contenuti ad alta definizione: secondo Data Bridge[8],il mercato globale dei TV 4K crescerà con un tasso medio annuo del6,8% fino al 2030, spinto dalla diffusione di servizi OTT e dalla preferenza dei consumatori per esperienze visive immersive su grandi schermi.

In particolare, la serieUK767H(disponibile nei tagli da 43”, 50”, 55” e 65”) adotta l’avanzata tecnologiaQNED, che combina Quantum Dot e NanoCell per offrire immagini straordinarie, luminosità elevata e neri profondi, con funzioni avanzate di controllo vocale e gestione IoT ideali per hotel di fascia alta. La serieUK762H(43”, 50”, 55”, 65” e 75”) garantisce una riproduzione cromatica accurata e una gestione intuitiva, mentre la serieUK660H(43”, 50”, 55” e 65”) rappresenta una soluzione versatile e accessibile, con supportoHDR10 Proe controllo centralizzato tramite Pro:Centric Cloud.