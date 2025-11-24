D-Link DCS-6100LHV2: la telecamera Wi-Fi compatta e smart per la sicurezza domestica

D-Link ha presentato la DCS-6100LHV2, una telecamera Wi-Fi compatta e dal prezzo estremamente competitivo, pensata per offrire una videosorveglianza smart e accessibile. Grazie alla facilità di installazione e alla possibilità di personalizzare le impostazioni tramite l’app mydlink, rappresenta una soluzione ideale per monitorare abitazioni, piccoli uffici e ambienti professionali.

Con un design essenziale di 60 x 60 x 104,4 mm e un peso di 65 grammi, la DCS-6100LHV2 racchiude tutte le funzioni necessarie per la sicurezza indoor. Il sensore Full HD da 2 Megapixel produce immagini nitide fino a 1080p, mentre l’apertura F2.4 e l’angolo di visione di 120° assicurano una copertura ampia e una buona luminosità anche in condizioni di scarsa luce.

La presenza di microfono e altoparlante permette di registrare video con audio e di attivare la registrazione anche in base al rilevamento dei suoni. L’audio bidirezionale consente inoltre di comunicare con chi si trova nell’area inquadrata: una funzione molto utile in ambito domestico, per esempio con bambini o anziani.

L’installazione richiede meno di cinque minuti. È sufficiente collegare la telecamera alla rete elettrica tramite il cavo USB da 1,5 metri e associarla all’app mydlink tramite QRCode. Successivamente si inseriscono nome e password della rete Wi-Fi (2,4 GHz, sicurezza WPA3) per completare la configurazione.

La gestione avviene da smartphone o da portale web e consente di controllare una o più telecamere, impostare zone di rilevamento del movimento, avvisi push, pianificazioni automatiche e regole di automazione con altri dispositivi smart D-Link. La visione live ha un ritardo medio di circa due secondi e la libreria video permette di consultare facilmente le registrazioni salvate.

La DCS-6100LHV2 offre la possibilità di scegliere tra archiviazione su cloud mydlink o microSD fino a 256 GB. Il piano gratuito include fino a tre telecamere con una conservazione dei video di 24 ore. Per una capacità superiore sono disponibili piani annuali che estendono il periodo di conservazione fino a 90 giorni.

Chi preferisce mantenere i dati in locale può registrare su microSD, riducendo il consumo di banda e conservando i video all’interno della rete domestica.

La telecamera garantisce qualità audio e video di buon livello, con visione notturna fino a 5 metri, perfetta per ambienti interni di piccole e medie dimensioni. L’alimentazione USB e il kit di montaggio incluso offrono la massima libertà di posizionamento, sia su superfici piane sia a parete.

La D-Link DCS-6100LHV2 si distingue per rapporto qualità-prestazioni, semplicità d’uso e integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant.