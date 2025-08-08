IFA 2025: Samsung presenta le ultime innovazioni tecnologiche

Samsung Electronics tornerà ad IFA (Innovation for All), la più grande fiera europea dedicata al consumer electronics, che si terrà dal 5 al 9 settembre a Berlino. In occasione della 101ª edizione, Samsung occuperà nuovamente il City Cube, dove presenterà le sue più recenti innovazioni a un pubblico globale.

Quest’anno, Samsung inviterà i visitatori a scoprire la propria visione su come l’intelligenza artificiale stia trasformando le nostre case. Sarà possibile vedere da vicino come smartphone, TV, laptop ed elettrodomestici Samsung sfruttino la potenza dell’IA per migliorare la vita quotidiana.

Il 4 settembre, alla vigilia dell’apertura al pubblico degli spazi espositivi, Samsung terrà la consueta conferenza stampa annuale (su invito), durante la quale verrà presentata una selezione di prodotti all’avanguardia e servizi intelligenti. In qualità di azienda leader nelle soluzioni domestiche basate sull’intelligenza artificiale, Samsung mostrerà come l’IA possa trasformare la vita quotidiana, attraverso la perfetta integrazione tra i suoi prodotti smart e l’ecosistema SmartThings, pensati per rendere la casa più intuitiva, efficiente e connessa.