Apple: il trimestre di giugno ha fatto registrare record in termini di fatturato totale dell’azienda

Apple ha presentato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è chiuso il 28 giugno 2025. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,57 dollari, con un incremento del 12% anno su anno.

“Oggi Apple è orgogliosa di annunciare un nuovo record in termini di fatturato per il trimestre di giugno, con una crescita a doppia cifra per iPhone, Mac e servizi e un incremento generale in tutto il mondo, in ogni area geografica”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

“Siamo molto soddisfatti dalle nostre performance record registrate nel trimestre di giugno, che hanno generato una crescita dell’utile per azione del 12%”, ha affermato Kevan Parekh, CFO di Apple. “Anche la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo record in tutte le categorie di prodotto e in ogni area geografica, grazie ai nostri elevati livelli di soddisfazione e fedeltà dei clienti.”