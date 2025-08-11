Siemens: il fatturato è cresciuto del 5%, raggiungendo i 19,4 miliardi di euro

Siemens prosegue il suo percorso di crescita anche nel terzo trimestre del 2025 (terminato il 30 giugno 2025), con risultati solidi e una crescita in quasi tutti i principali indicatori di performance. Per questo motivo, l'azienda conferma le sue previsioni per l'anno fiscale 2025, escludendo gli effetti relativi ad Altair e Dotmatics, acquisite con successo in anticipo sui tempi previsti, e la plusvalenza derivante dalla vendita di Innomotics.

Nel terzo trimestre del 2025, Siemens ha aumentato gli ordini del 28% su base comparabile, ovvero escludendo gli effetti di conversione valutaria e di portafoglio, a 24,7 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 19,8 miliardi di euro). Il fatturato ha totalizzato 19,4 miliardi di euro, con un aumento del 5% su base annua su base comparabile (terzo trimestre 2024: 18,9 miliardi di euro). Il rapporto book-to-bill si è attestato su un eccellente 1,28. Il portafoglio ordini alla fine del terzo trimestre 2025 ammontava a 117 miliardi di euro ed era di elevata qualità.

L'utile del settore Industrial è diminuito del 7%, attestandosi a 2,8 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 3,0 miliardi di euro) a causa di un forte calo dell'utile di Digital Industries, dopo un utile eccezionalmente elevato nel settore software nel trimestre dell'anno precedente. In tutte le altre attività industriali, l'utile e la redditività sono aumentati. Il margine di profitto del settore industriale è stato del 14,9% (terzo trimestre 2024: 16,5%).

L'utile netto è salito del 5% a 2,2 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 2,1 miliardi di euro), beneficiando, tra l'altro, di una plusvalenza di 0,2 miliardi di euro derivante dalla chiusura della vendita di parte dell'attività di logistica aeroportuale. L'utile base per azione corrispondente prima dell'allocazione del prezzo di acquisto (EPS pre PPA) è stato di 2,78 euro, ovvero del 5% in più rispetto al trimestre dell'anno precedente (terzo trimestre 2024: 2,66 euro).

Il Free Cash Flow complessivo a livello di Gruppo, derivante da attività operative continuative e dismesse, ha raggiunto il valore di 2,9 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 2,1 miliardi di euro). Il Free Cash Flow del business Industrial è aumentato significativamente, passando da 2,5 miliardi di euro a 3,0 miliardi di euro, grazie ai miglioramenti registrati in tutte le attività industriali.

Gli ordini di Digital Industries sono diminuiti moderatamente, attestandosi a 4,4 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 4,5 miliardi di euro). Ciononostante, gli ordini nel settore dell'automazione sono aumentati rispetto al basso livello dell'anno precedente, grazie alla maggiore domanda in tutte e tre le aree geografiche di riferimento, inclusa una crescita sostanziale in Cina e negli Stati Uniti. Questo aumento è stato più che compensato da un calo nel settore del software, dove gli ordini sono stati inferiori all'eccezionale terzo trimestre 2024, che aveva incluso una serie di importanti acquisizioni di contratti per software su licenza. Il fatturato comparabile è diminuito del 10%, attestandosi a 4,4 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 4,9 miliardi di euro). Il sostanziale calo del fatturato nel settore del software è stato dovuto anche in gran parte all'elevato livello di contratti per software su licenza nel terzo trimestre 2024. Al contrario, il fatturato del settore dell'automazione è aumentato su base annua per la prima volta dal quarto trimestre 2023, trainato principalmente dalla Cina. L'utile (642 milioni di euro) e la redditività (14,5%) sono diminuiti in gran parte a causa del minor fatturato del settore software e dell'aumento degli oneri di buonuscita legati principalmente al settore dell'automazione.

Con 5,7 miliardi di euro, gli ordini comparabili di Smart Infrastructure si sono avvicinati al solido livello dell'anno precedente (terzo trimestre 2024: 6,0 miliardi di euro), che includeva una serie di importanti contratti da data center e clienti del settore energetico. Il fatturato è aumentato in tutte le attività e in tutte le regioni di rendicontazione, con un aumento del 9% su base comparabile a 5,7 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 5,4 miliardi di euro), trainato dal business dell'elettrificazione, che ha continuato a dare impulso al suo ampio portafoglio ordini da data center e clienti del settore energetico. Smart Infrastructure ha nuovamente incrementato profitti e redditività su base annua grazie all'aumento dei ricavi, al maggiore utilizzo della capacità produttiva e ai continui miglioramenti della produttività. L'utile è aumentato del 16% a 1,1 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 923 milioni di euro) e il margine di profitto è salito al 18,8% (terzo trimestre 2024: 17,0%).

In Mobility, gli ordini sono più che triplicati, raggiungendo i 7,9 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 2,4 miliardi di euro), grazie a un volume nettamente superiore derivante da ordini di grandi dimensioni, tra cui un ordine del valore di 3,5 miliardi di euro derivante da un accordo quadro esistente per un sistema ferroviario in Egitto e un ordine da 1,7 miliardi di euro per treni e servizi ad alta velocità negli Stati Uniti. Mobility ha aumentato il suo fatturato del 19% su base comparabile, raggiungendo i 3,1 miliardi di euro (terzo trimestre 2024: 2,6 miliardi di euro), grazie alla crescita di tutte le attività, con i contributi più significativi derivanti dalle attività relative al materiale rotabile e ai servizi alla clientela. L'utile è aumentato del 26%, raggiungendo i 286 milioni di euro, grazie all'aumento del fatturato (terzo trimestre 2024: 227 milioni di euro). Il margine di profitto corrispondente è salito al 9,3% (terzo trimestre 2024: 8,7%).