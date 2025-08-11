TIM: Pluto tv arriva su Timvision

TIM e Pluto TV, il servizio di streaming televisivo gratuito (FAST) di Paramount Global, hanno annunciato una nuova partnership che renderà disponibile l’applicazione Pluto TV sulla piattaforma TimVision con oltre 130 canali lineari originali e ad una vasta gamma di contenuti on demand.

Costruiti attorno a un ricco catalogo di contenuti provenienti da editori e distributori italiani e internazionali di primo piano, i canali di Pluto TV offrono accesso a serie library di successo come I Jefferson, Carabinieri e Baywatch, insieme ad una vasta offerta cinematografica e di TV movie con canali lineari e brand Pluto TV come Pluto Action, Pluto Thriller, Pluto Romantici, Pluto Sci-Fi e Pluto Horror, ma anche tanto intrattenimento, reality, true crime e un’ampia offerta dedicata a tutta la famiglia con canali come Super! Cartoni animati, Spongebob e le Tartarughe Ninja. Pluto TV propone i generi televisivi più amati e in grado di soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico.