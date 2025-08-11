▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

TIM: Pluto tv arriva su Timvision

Grazie alla partnership tra TIM e Paramount, i clienti TimVision potranno accedere gratuitamente a centinaia di canali lineari originali come Pluto TV Cinema, Pluto TV Action e Super! Cartoni Animati.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/08/2025

Digital Life

TIM e Pluto TV, il servizio di streaming televisivo gratuito (FAST) di Paramount Global, hanno annunciato una nuova partnership che renderà disponibile l’applicazione Pluto TV sulla piattaforma TimVision con oltre 130 canali lineari originali e ad una vasta gamma di contenuti on demand.

Costruiti attorno a un ricco catalogo di contenuti provenienti da editori e distributori italiani e internazionali di primo piano, i canali di Pluto TV offrono accesso a serie library di successo come I Jefferson, Carabinieri e Baywatch, insieme ad una vasta offerta cinematografica e di TV movie con canali lineari e brand Pluto TV come Pluto Action, Pluto Thriller, Pluto Romantici, Pluto Sci-Fi e Pluto Horror, ma anche tanto intrattenimento, reality, true crime e un’ampia offerta dedicata a tutta la famiglia con canali come Super! Cartoni animati, Spongebob e le Tartarughe Ninja. Pluto TV propone i generi televisivi più amati e in grado di soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Festival Informatici Senza Frontiere: a...
Digital Life
Grab&Go,il Telepass “on demand”, acquistabile a...
Digital Life
Siemens: il fatturato è cresciuto del 5%,...
Digital Life
IFA 2025: Samsung presenta le ultime...
Digital Life
Apple: il trimestre di giugno ha fatto...
Digital Life
Secondary ticketing: approvata la prima...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.