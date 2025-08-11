Grab&Go,il Telepass “on demand”, acquistabile a scaffale e senza abbonamento, è già in oltre 900 punti vendita e su Amazon

Telepass ha annunciato che Grab&Go, il dispositivo on demand pensato per chi viaggia occasionalmente e per i turisti stranieri, è di nuovo disponibile su Amazon.it, dopo il rapido esaurimento dei primi stock.

Oltre ai canali digitali, il nuovo dispositivo può essere acquistato, dalla Lombardia alla Sicilia, in oltre 900 punti vendita della grande distribuzione organizzata, dell’elettronica di consumo e della accessoristica moto. Una rete di distribuzione capillare con un piano di espansione, che include, tra gli altri, anche le stazioni di servizio, con l’obiettivo di raggiungere fino a 6.000 punti.

Grab&Go consente di utilizzare i principali servizi Telepass: oltre al telepedaggio su tutta la rete nazionale, i traghetti per lo Stretto di Messina e i servizi di mobilità urbana come il pagamento dei parcheggi convenzionati, delle strisce blu e l’accesso all’area C di Milano. Si paga un euro al giorno solo nei giorni di effettivo utilizzo del telepedaggio e un euro al giorno nel caso di utilizzo degli altri servizi di mobilità; nessun costo viene addebitato quando il dispositivo non è utilizzato. Si attiva in pochi secondi dall’app grazie alla tecnologia NFC. Una grande grande occasione anche per i motociclisti, che possono garantirsi il 30% di sconto sul pedaggio per sempre.