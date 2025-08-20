ASUS RoG: in arrivo i nuovi monitor Tandem OLED

ASUS Republic of Gamers ha annunciato i nuovi monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG, dotati di tecnologia Tandem OLED che offre una luminosità di picco superiore del 15%, una gamma cromatica più ampia del 25% ed una longevità del 60% superiore rispetto ai monitor WOLED di precedente generazione.

In ASUS ROG, siamo orgogliosi di essere il marchio numero uno al mondo nel settore dei monitor gaming OLED1. Questo primato è il risultato del nostro spirito pionieristico e del costante impegno nell'offrire tecnologie all'avanguardia ai giocatori più esigenti. Sistemi di dissipazione del calore personalizzati, tecnologie di protezione contro i fenomeni di burn-in, incluso l’avveniristico Neo Proximity Sensor, firmware per ottimizzare la funzionalità HDR, rivestimento TrueBlack Glossy e molte altre caratteristiche innovative rendono ROG la scelta ideale per i giocatori di tutto il mondo.

La nostra partecipazione all’edizione 2025 di Gamescom rappresenta un'opportunità strategica per dimostrare come i prodotti ASUS possano elevare ulteriormente l'esperienza di gioco a nuove vette. I nuovi monitor OLED offrono vantaggi competitivi significativi, tra cui tempi di risposta ultra-rapidi, colori vividi ed una qualità dell'immagine senza compromessi.

Sia il modello PG27AQWP-W che il modello XG27AQWMG vantano un tempo di risposta gray-to-gray (GTG) di 0,03 ms, conformità allo standard VESA DisplayHDR 500 True Black ed una copertura della gamma colori DCI-P3 pari a 99,5%. Il rivestimento ROG TrueBlack Glossy consente ai monitor di riprodurre immagini nitidissime, con tonalità di nero ancora più profonde. Inoltre, la suite ASUS OLED Care Pro integrata e supportata dall'avanzato Neo Proximity Sensor protegge ulteriormente la qualità del pannello, aiutando a mantenerne la longevità nel tempo.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W: Il monitor QHD da 26,5 pollici ROG Swift OLED PG27AQWP-W è il monitor OLED più veloce al mondo grazie alla sua frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz.

ROG Strix OLED XG27AQWMG: Il monitor QHD da 26,5 pollici ROG Strix OLED XG27AQWMG vanta una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms ed un nuovo supporto compatto, più piccolo del 30% rispetto a quelli dei precedenti monitor XG da 27 pollici, così da liberare ulteriore spazio sulla scrivania.

ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2: L'XG27AQDMG Gen 2 è un monitor WOLED QHD da 26,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz ed un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG).