ASUS svela l’esclusiva ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità della Falchion Ace HFX ZywOo Edition, la tastiera scelta dal ROG Ambassador Mathieu 'ZywOo' Herbaut. Questa tastiera gaming compatta con fattore di forma 65% è dotata di switch magnetici ROG HFX pre-lubrificati, un interruttore Rapid Trigger, una frequenza di polling di 8.000 Hz ed un sistema di smorzamento integrato a cinque strati per offrire un’esperienze di digitazione migliorata. La tastiera sfoggia anche un design distintivo che riflette la concentrazione massima e la spinta competitiva di ZywOo.

Ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori di Counter-Strike di tutti i tempi, ZywOo è noto per le sue decisioni a sangue freddo, la mira millimetrica e le prestazioni decisive sotto pressione. Con molteplici titoli HLTV #1, due MVP Major e due Campionati Major di Counter-Strike al suo attivo, è già nella leggenda, eppure questo è solo l’inizio.

Gli switch magnetici ROG HFX sono progettati e pre-lubrificati per restituire un feeling ottimale, prestazioni fulminee e ultra-precise ed assicurano una durata di 100 milioni di battiture. Progettati per garantire una digitazione fluida ed ottimale, lo stelo dello switch e l'alloggiamento inferiore sono realizzati in plastica POM, mentre l’alloggiamento superiore è in policarbonato. Inoltre, il design dello stelo con pareti rinforzate migliora la stabilità e impedisce l’ingresso della polvere. Un intervallo di azionamento regolabile da 0,1 a 4 mm consente di impostare la sensibilità affinché si adatti a tutte le preferenze di gioco e digitazione. La regolazione del punto di attuazione può essere impostata tramite il pulsante multifunzione ed il pannello touch, oppure tramite il software Gear Link. Nella modalità Speed Tap, non appena il sistema rileva l'input di due tasti (ad esempio, A e D), viene data priorità all'ultimo input e rilasciato automaticamente il precedente. Ciò significa che premere due tasti direzionali opposti durante i giochi FPS non farà più fermare il personaggio. Invece, i cambi di direzione possono ora essere eseguiti immediatamente, semplicemente rilasciando il tasto precedente, eliminando qualsiasi intervallo di tempo per il “counter-strafing” e garantendo una mira precisa ogni volta.

Gli switch meccanici tradizionali richiedono un ritorno al punto di reset prima che il click successivo venga registrato. Con gli switch magnetici ROG HFX e la funzione Rapid Trigger, lo switch si resetta istantaneamente mentre si muove verso l'alto, offrendo il massimo potenziale di “strafing” con il minimo sforzo. A differenza della maggior parte delle tastiere della concorrenza che richiedono all'utente di accedere ai menu del software della tastiera per attivare o disattivare la modalità Rapid Trigger, la Falchion Ace HFX ZywOo Edition ha un interruttore integrato per passare comodamente tra la modalità di digitazione normale e la modalità Rapid Trigger, per una risposta di digitazione ed una velocità di ripetizione dei tasti più elevate.

La frequenza di polling di 8.000 Hz della Falchion Ace HFX ZywOo Edition si traduce in un tempo di risposta di 0,125 ms, fino a 8 volte più veloce rispetto alle tastiere della concorrenza.

Il sistema di smorzamento integrato a cinque strati e una guarnizione in silicone assorbono i rumori metallici di risonanza e forniscono una sensazione di digitazione più comfortevole, per un’esperienza di utilizzo e scrittura migliorata. Le tastiere gaming della concorrenza, così come le tastiere con switch analogici, non sono in grado di eguagliare l'esperienza acustica e tattile restituita dei tasti della Falchion Ace HFX ZywOo Edition.

La Falchion Ace HFX ZywOo Edition è dotata di due porte USB-C su entrambi i lati della scocca posteriore della tastiera, consentendo agli utenti di collegare due PC contemporaneamente e di passare rapidamente tra di essi. Il posizionamento delle porte consente anche la realizzazione di una postazione multi-dispositivo più ordinata, connettendo ad esempio un notebook ad un PC. Un copri tastiera incluso tiene lontana la polvere dalla Falchion Ace HFX ZywOo Edition quando non in uso. Può anche essere posizionato sotto la tastiera come ulteriore supporto a vassoio. La tastiera Falchion Ace HFX ZywOo Edition offre inoltre due diversi inserti di diverse altezze, coì da poter regolare la tastiera con tre angoli di inclinazione ergonomici, adattandola alle preferenze del giocatore.

La tastiera ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition è immediatamente disponibile, in anteprima, presso Drako.it ad un prezzo consigliato di 219.90 € e sarà possibile vederla anche dal vivo dal 28 al 30 settembre durante la Milano Games Week presso il padiglione 11 allo stand del ROG Ambassador Dario “Moonryde” Ferracci.