nubia alla Milano Games Week

nubia è presente alla Milano Games Week 2025 e sarà possibile visitare lo spazio espositivo realizzato in collaborazione con Reply Totem, il 28 novembre presso il Padiglione 11 – stand R01 R05 S02 S04.

All’interno dell’area, completamente dedicata al gaming, i visitatori potranno partecipare a mini tornei di Brawl Stars e provare il titolo direttamente su nubia Neo 3 5G e nubia neo 3 GT 5G, device progettati per garantire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco al massimo livello.

Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti nubia direttamente allo stand. Per ogni smartphone acquistato, i visitatori riceveranno un cooler in omaggio, così da completare al meglio il proprio setup da gamer.

nubia aspetta appassionati, media e creator per vivere insieme un’esperienza di gioco immersiva e scoprire da vicino le ultime novità del brand.