Milan Games Week & Cartoomics 2025, al via dal 28 al 30 novembre

Dal 28 al 30 novembre 2025 ritorna Milan Games Week & Cartoomics, l’immancabile appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme e sfaccettature. Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, musica, ospiti e artisti nazionali e internazionali animeranno i 4 padiglioni di Fiera Milano (Rho).

Il leitmotiv che guiderà MGWCMX 2025 vuole rappresentare al meglio il periodo storico in cui viviamo quotidianamente, dove il rapporto tra esseri umani e tecnologia è ormai interconnesso in maniera così viscerale da annullare la differenza tra online e offline. Ogni aspetto della nostra vita, dalle relazioni, al lavoro, all’intrattenimento, vivono e si sviluppano costantemente in perfetta connessione tra reale e digitale, rendendo sempre più sottile la barriera che separa e distingue questi due mondi, facilitando la nascita e lo sviluppo di nuove forme d’identità, esperienza e creatività. La cultura pop, attraverso le sue diverse sfaccettature, è tra i principali motori di questa rivoluzione copernicana e Milan Games Week & Cartoomics vuole essere il palcoscenico perfetto per mostrarne tutto il potenziale.

Per questo motivo, la parola chiave di MGWCMX 2025 sarà OnLife, concetto chiave che vuole essere il fil rouge attorno al quale si legherà tutto ciò che accadrà durante questa nuova edizione, rappresentato splendidamente nel key visual ufficiale. A realizzarlo ci ha pensato Marco Checchetto, autore di fama internazionale che vanta nel suo portfolio lavori di prestigio su diverse opere e supereroi Marvel Comics, come The Amazing Spider-Man, Daredevil, Daken: Dark Wolverine, Old Man Hawkeye e The Punisher. Da oltre un anno è regolarmente impegnato nel rilancio della testata Ultimate Spider-Man assieme alla superstar Jonathan Hickman.

Come ogni anno, artisti e ospiti esclusivi saranno presenti durante MGWCMX, per rendere ancora più indimenticabile questo appuntamento. Anche in questa edizione, durante la tre giorni meneghina si alterneranno esponenti di rilievo di tutte le forme d’arte che rappresentano l’essenza e l’anima di questa manifestazione, veri e propri maestri pronti a svelare tutti i loro segreti al pubblico. Oltre all’autore della locandina di MGWCMX 2025, Marco Checchetto, tra gli ospiti già confermati provenienti dal mondo del fumetto e dei manga ci saranno: Brian M. Bendis, uno degli autori più rappresentativi della Marvel Comics, il quale ha rivestito un ruolo centrale nella creazione dell'Ultimate Universe realizzando la serie Ultimate Spider-Man all’inizio degli anni 2000; Peach Momoko, che all’inizio del 2024 ha messo la sua firma sulla nuova collana Marvel Comics Ultimate X-Men, nata per raccontare in chiave nipponica le origini del celeberrimo gruppo di eroi; Paul Azaceta, disegnatore statunitense che ha esordito nel mondo del fumetto con la serie Grounded e che successivamente ha siglato le illustrazioni per Punisher Noir e altri prestigiosi titoli, tra cui Conan il barbaro e Amazing Spider-Man; Lee “Jimmy” Ji-Min, autrice coreana che ha illustrato il webtoon Navillera, dal quale è stata prodotta una serie tv distribuita internazionalmente da Netflix; C. B. Cebulski, Editor In Chief di Marvel Comics, che nel corso della sua carriera ha scovato autori ad oggi considerati superstar del fumetto come Sara Pichelli e lo stesso Marco Checchetto. Per quanto riguarda, invece, il vasto mondo dei videogiochi, arriverà a Milan Games Week & Cartoomics Hitoshi Sakimoto, compositore giapponese celebre in tutto il mondo grazie alle sue colonne sonore dedicate a saghe importantissime, come Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Sempre dallo sconfinato universo Marvel, invece, per la prima volta in assoluto arriverà a MGWCMX Eric Monacelli, Executive Producer di Marvel Games. Nel suo ruolo, coordina i team di sviluppo dei giochi, sovrintende alla strategia creativa e garantisce la brand awareness Marvel nel mondo dei videogiochi. Ha lavorato come Project Lead, tra gli altri titoli, per Marvel’s Spider-Man 1 e 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Marvel’s Guardians of the Galaxy.