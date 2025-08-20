Passaggio a Windows 11: il 62% dei dispositivi dovrà essere sostituito o aggiornato per essere compatibile

In media quasi due terzi dei dispositivi, circa il 62%, sono stati o dovranno essere sostituiti o aggiornati per essere compatibili con Windows 11: il numero medio di dispositivi in ciascuna azienda intervistata è di circa 4000. Sono questi i dati che emergono dal nuovo white paper realizzato da Panasonic TOUGHBOOK “Navigating the Shift: The Business Case for Upgrading to Windows 11”, che evidenzia come la fine del supporto a Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025, crea un tipping point tecnologico per chi opera in contesti mission-critical o infrastrutturali, rivelando timori e rischi legati alle operazioni continue e alla compliance normativa. Le aziende rischiano di trovarsi esposte a vulnerabilità crescenti, costi imprevisti e problematiche di conformità: il 58% delle organizzazioni non è sicura di essere in grado di gestire la sicurezza dei dispositivi, senza completare il passaggio o investire nell'Extended Security Update (ESU) di Microsoft.

Tra i dati più significativi:

Nel campione medio (≈ 4.000 dispositivi), il 62 % ha bisogno di upgrade hardware o sostituzione per supportare Windows 11; sale al 76 % per aziende con oltre 5.000 dipendenti.

Il 47 % segnala problemi di compatibilità applicativa, mentre il 45 % teme perdita di produttività per downtime legati all’upgrade mentre il 94% delle organizzazioni segnala un rischio maggiore di attacchi ransomware e malware e il 93% teme violazioni di dati sensibili.

Il 62% dei dispositivi e il 47% delle applicazioni aziendali risultano non compatibili con Windows 11 senza un aggiornamento hardware, il 75 % degli intervistati gestisce il rollout in modalità phased approach, mentre il 25 % attende di ritirare dispositivi obsoleti prima di aggiornare software.