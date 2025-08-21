▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Arriva LibreOffice 25.8: più intelligente, più veloce e più affidabile

La suite per ufficio open source continua ad evolversi, mantenendo l'attenzione sulla privacy e la sovranità digitale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/08/2025

Digital Life

The Document Foundation ha annunciato il rilascio di LibreOffice 25.8. L'ultima versione della suite per ufficio open source leader di mercato mantiene l'attenzione sulla sovranità digitale e la protezione della privacy. Offre a singoli individui, organizzazioni ed enti governativi il controllo totale sui propri dati e gli strumenti di produttività più completi.

LibreOffice 25.8: nuove prestazioni e funzionalità

Interfaccia utente: la finestra di dialogo Benvenuto/Novità offre ora l'accesso al selettore dell'interfaccia utente e alle opzioni di aspetto, consentendo ai nuovi utenti di sfruttare l'interfaccia utente flessibile di LibreOffice e personalizzare l'aspetto in base alle proprie preferenze.

Prestazioni: tutto è più veloce, dall'avvio allo scorrimento di documenti di grandi dimensioni, con significativi miglioramenti della velocità su macchine meno potenti.

• Nei test di benchmark, Writer e Calc aprono i file fino al 30% più velocemente.

• La gestione ottimizzata della memoria consente un funzionamento più fluido su desktop virtuali e thin client.

Migliore interoperabilità con i file Microsoft Office, con una gestione più accurata dei file DOCX, XLSX e PPTX e meno problemi di formattazione, grazie a modifiche quali:

• una revisione completa della sillabazione e della spaziatura delle parole

• gestione dei font in Impress compatibile con i file PowerPoint

• l'aggiunta di nuove funzioni in Calc: CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, DROP, EXPAND, HSTACK, TAKE, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, TOCOL, TOROW, VSTACK, WRAPCOLS e WRAPROWS.

Ci sono, naturalmente, altre importanti novità, come la possibilità di esportare in formato PDF 2.0 e diversi nuovi servizi della libreria ScriptForge. L'elenco completo è disponibile qui: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/25.8.

Per quanto riguarda le modifiche al supporto dei sistemi operativi, LibreOffice 25.8 non funzionerà più su Windows 7, 8/8.1 o versioni x86 (32 bit). È anche l'ultima versione funzionante su macOS 10.15.



