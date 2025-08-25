Google Meet: generalmente disponibile la traduzione vocale in tempo reale anche in italiano

La nuova funzionalità, in rollout graduale per gli utenti con piani premium e ultra, abbatte le barriere linguistiche nelle videochiamate, traducendo le conversazioni quasi istantaneamente e con un risultato naturale.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 25/08/2025
Google Workspace ha recentemente avviato il lancio della disponibilità generale (GA) della funzione di traduzione vocale in tempo reale dall'inglese all'italiano (e viceversa) in Google Meet.
Facilitare una comunicazione efficace e autentica è una delle sfide più importanti nel mondo del lavoro moderno e della collaborazione globale. Con questa nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale di Google, le conversazioni tra persone che parlano lingue diverse diventano più semplici e naturali che mai.
La tecnologia traduce il parlato quasi istantaneamente, preservando il tono, la cadenza e le sfumature emotive dell'interlocutore. Il risultato è un dialogo fluido e autentico, che permette ai partecipanti di concentrarsi sul contenuto della conversazione, superando le barriere linguistiche.
Questa innovazione è pensata per supportare la produttività e la collaborazione in contesti internazionali, rendendo più efficienti le riunioni di team distribuiti a livello globale, le sessioni di formazione e i meeting con clienti e partner internazionali.