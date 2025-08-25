LG aggiorna Gaming Portal sui tv con nuove funzioni e titoli

LG ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento di LG Gaming Portal che lo renderà un hub all-in-one ancora più completo per godere di un’esperienza gaming personalizzata. Disponibile in oltre 30 paesi a partire da agosto, l’aggiornamento di LG Gaming Portal offrirà l’accesso a un ampio catalogo di titoli, dai giochi nativi per webOS alle più importanti produzioni tripla-A, e renderà l’esperienza utente sempre più fluida grazie a nuove pratiche funzioni.

L’interfaccia, intuitiva e semplice, si arricchisce del menù “Gioca con il gamepad”, che permette di selezionare il proprio servizio di cloud gaming preferito, tra cui Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e Xbox Game Pass Ultimate, e di giocare collegando direttamente un gamepad al televisore, senza necessità di console o dispositivi esterni.

Inoltre, grazie alla collaborazione di LG con NVIDIA, i TV LG sono i primi al mondo a supportare il cloud gaming in 4K a 120 Hz con HDR tramite l’app nativa GeForce NOW, fissando un nuovo standard per i contenuti in streaming immersivi e ad alte prestazioni.

Il nuovo tab “Consigliati per te” indirizza gli utenti verso promozioni o opzioni di acquisto: per esempio il tab “Game Pad” offre uno sconto del 20% sull’acquisto di un controller Xbox Wireless.

Pensata per gli appassionati della competizione, la nuova funzione “High Score Challenge”, disponibile nella sezione “All Games”, permette di aumentare il coinvolgimento dei giocatori nella sfida al punteggio più alto in competizioni come quelle di Color Mash.

La vasta libreria di titoli nel Gaming Portal continua ad ampliarsi con avventure avvincenti sia in singolo sia in multiplayer.

Grazie alla collaborazione con Blacknut, uno dei principali servizi di game streaming, ci si può abbonare direttamente a un singolo titolo a cui giocare in cloud. Tra questi, figurano le trasposizioni di classici popolari come Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express e Chi vuol essere milionario?, oltre a Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Il portale propone anche titoli come Everdream Valley, in cui i giocatori possono personalizzare gli abiti dei propri avatar e interagire con gli animali nella propria fattoria, e Overcooked! 2, che mette alla prova le abilità di lavoro di squadra tra caos e divertimento in cucina. Il catalogo Blacknut include inoltre una selezione unica di giochi giocabili senza controller, come The Jackbox Party Starter e il prossimo Inua – A Story in Ice and Time.

Sul Gaming Portal si può anche scoprire una vasta gamma di titoli gratuiti grazie alla partnership di LG con Play.Works, leader globale del gaming su Connected TV (CTV). Questa collaborazione porta direttamente sui TV e dispositivi con sistema webOS, titoli popolari gratuiti come Wheel of Fortune, Tetris® e PAC-MAN. Tra le nuove aggiunte figurano Creature Mix, dove i giocatori possono combinare il DNA degli animali con l’IA per creare creature uniche, e il gioco di avventura epico Temple Maze.

Con un totale di oltre 4000 giochi in cloud e 600 giochi gratuiti, LG si impegna a ottimizzare l’esperienza di gioco in streaming sui propri TV e dispositivi webOS attraverso una libreria in continua espansione e funzionalità sempre più orientate all’utente.