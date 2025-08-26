realme: tutto pronto per la nuova edizione dell'828

realme si prepara per l'attesissima nuova edizione del suo evento 828, che quest'anno si terrà il 27 agosto e segnerà una tappa importante nel percorso del brand, che presenterà due tecnologie rivoluzionarie che ne evidenziano l'impegno per l'innovazione: la prima di queste tecnologie sarà una rivoluzionaria batteria ad alta densità con una capacità di oltre 10.000 mAh, progettata per eliminare l'ansia da ricarica e ridefinire l'autonomia per gli utenti più esigenti.

Questa batteria da 10.000 mAh presenta un anodo al 100% in silicio, una svolta che consente di raggiungere un'eccezionale densità di 1200 Wh/L, rendendola la batteria per smartphone con la più alta densità al mondo. Questa innovazione rappresenta un progresso significativo nel bilanciamento della capacità della batteria con un design sottile e consente a realme di fornire una batteria che soddisfi le esigenze degli utenti più esigenti, che si tratti di lunghe sessioni di gioco, creazione di contenuti per l'intera giornata o avventure di viaggio.

Nel 2024 realme ha presentato il sistema di ricarica SuperSonic da 320 W, che carica una batteria da 4.420 mAh al 100% in soli 4 minuti e 30 secondi. All'inizio di quest'anno, con realme GT 7 ha invece introdotto la prima combinazione al mondo tra una batteria da 7.000 mAh e ricarica da 120 W, unendo elevata capacità a ricarica ultraveloce. Inoltre, appena tre mesi fa, ha lanciato un concept phone con una batteria da 10.000 mAh con un'impressionante densità di 887 Wh/L.

Oltre alla rivoluzionaria batteria ad alta densità, una seconda tecnologia rivoluzionaria debutterà all'evento. I dettagli sono ancora segreti, ma si attende una novità molto interessante.