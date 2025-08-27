Bose ed Epson collaborano per lo sviluppo di videoproiettori che integrano tecnologie audio e visive

Epson e Bose Corporation, aziende al vertice rispettivamente nella produzione di videoproiettori e nel settore dell'audio, hanno siglato una partnership che ha portato allo sviluppo di videoproiettori dotati della tecnologia Sound by Bose. La prima linea di prodotti frutto della collaborazione è una famiglia per l'home entertainment, composta da modelli laser a ottica ultracorta (UST) con risoluzione 4K, audio coinvolgente e bassi profondi grazie a Sound by Bose.

Epson e Bose condividono l'obiettivo comune di offrire maggiore valore ai clienti: lavorando insieme, le due aziende combinano i punti di forza di Epson nella tecnologia di proiezione compatta, efficiente e precisa con le prestazioni audio di Bose per offrire una soluzione multifunzione capace di assicurare un'esperienza audiovisiva profondamente coinvolgente.