iliad: semestre da record con 12,5 milioni di utenti

iliad ha annunciato i risultati finanziari del primo semestre 2025: con un incremento di oltre 300 mila utenti rispetto al trimestre precedente, iliad supera i 12 milioni e mezzo di utenti nei segmenti mobile e fisso e conferma la solidità del proprio percorso di crescita, sostenuto dall’impegno costante nell’innovazione e nella qualità dei servizi.

Nel mercato mobile, in uno scenario che rimane fortemente competitivo, iliad si conferma leader per saldo netto di utenti per il ventinovesimo trimestre consecutivo con 287 mila nuovi utenti netti, portando a 12,1 milioni il totale degli utenti mobile. L’operatore continua a distinguersi per le sue offerte accessibili e la qualità dei servizi: per il quinto anno consecutivo, iliad è il primo operatore di telefonia mobile per il miglior rapporto qualità–prezzo secondo l’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

iliad continua a crescere anche nel segmento FTTH, confermandosi al primo posto per crescita di utenti netti fra i quattro principali operatori telco italiani, con 32 mila nuovi utenti fibra (FTTH), superando i 421 mila utenti fibra. In occasione del suo settimo compleanno in Italia, iliad ha lanciato iliadbox super, la sua offerta fibra più completa di sempre per una connessione superveloce, affidabile e sicura sia dentro che fuori casa. iliad continua a distinguersi per capacità di innovazione attestandosi come primo operatore in Italia a includere in un’offerta fibra la versione professionale di un assistente AI, Le Chat Pro di Mistral AI.

Grazie a questi risultati, il trimestre appena chiuso è stato quello con la miglior prestazione commerciale, in termini di saldo netto di utenti, dal terzo trimestre del 2023.

La crescita di iliad in Italia si riflette anche nei principali indicatori finanziari: il fatturato del primo semestre 2025 è di 603 milioni di euro, in aumento del 9,2% rispetto al primo semestre 2024; in crescita anche l’EBITDAaL, che si attesta a 191 milioni, +29,6% rispetto al 30 giugno 2024. Inoltre, il free cash flow operativo delle attività mobili è aumentato del 72,9%, passando dai 53 milioni del primo semestre 2024 ai 91 milioni registrati al 30 giugno 2025.