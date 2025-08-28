▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FRITZ! presenta il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6

 FRITZ!OS porta tutti i vantaggi della tecnologia FRITZ! nella rete locale e permette di avere pieno controllo della rete tramite app.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/08/2025

Prodotti

FRITZ! ha annunciato la disponibilità del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6 che garantisce una rete Wi-Fi stabile con velocità fino a 3.000 Mbit/s, ideale per streaming, gaming e smart working. Disponibile come set da 2 o da 3 ripetitori ad alte prestazioni FRITZ!Repeater 1200 AX, offre una copertura Mesh wireless in pochi minuti grazie alla configurazione plug and play. Seamless Coverage assicura una rete Wi-Fi perfetta senza punti morti, in ogni stanza e a ogni piano. Anche se si utilizzano più dispositivi contemporaneamente.

Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set si collega tramite porta LAN a prescindere dal dispositivo, un router, un modem per fibra ottica (ONT) o un FRITZ!Box, e crea una rete Wi-Fi Mesh ad alte prestazioni in un attimo. Il FRITZ!Repeater collegato via LAN controlla l'intera rete Mesh e ottimizza la connessione di tutti i dispositivi. Grazie alla facilità di configurazione dalla MyFRITZ!App è particolarmente semplice da avviare la prima volta.

Il set da 3 contiene tre FRITZ!Repeater 1200 AX ed è ideale per ambienti con 4-6 stanze. Per una rete Wi-Fi Mesh affidabile negli ambienti che hanno fino a 4 stanze è perfetto il set da 2 con due ripetitori. Indipendentemente dalle esigenze specifiche, FRITZ!Mesh offre sempre portata ottimale, elevata stabilità e connettività sicura. La rete Wi-Fi creata ha una crittografia sicura e un solo nome utente e una sola password. Per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi basta premere il tasto sul dispositivo.

Caratteristiche

  • Sistema Mesh wireless composto da 3 o da 2 FRITZ!Repeater 1200 AX per una rete Wi-Fi ottimale ovunque
  • Copertura Wi-Fi completa: confezione da tre per 5-7 stanze e confezione da due per 5 stanze o meno
  • Utilizzabile con un router preesistente, direttamente sul modem per fibra ottica (ONT) o su un FRITZ!Box
  • Wi-Fi 6 fino a 3.000 Mbit/s: 2.400 nella banda a 5 GHz e 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz
  • Rete Wi-Fi sicura con WPA3/WPA2
  • Configurazione semplice e intuitiva tramite MyFRITZ!App (in DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL)
  • Connessione stabile e sicura
  • Aggiornamenti gratuiti senza costi nascosti
  • Una porte LAN Gigabit superveloce su ogni FRITZ!Repeater per il collegamento di altri dispositivi tramite cavo o per la creazione di un ponte LAN
  • Possibilità di regolare la luminosità dei LED oppure di spegnerli
  • Compatibilità IPv6
  • Risparmio energetico grazie al servizio notturno per rete Wi-Fi e modalità ECO.


