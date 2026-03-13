Galaxy S26: la nuova gamma Samsung arriva sul mercato

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità globale dellaserie Galaxy S26e dellaserie Galaxy Buds4. Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ e Galaxy S26 costituiscono la terza generazione di smartphone AI di Samsung in grado di offrire le esperienze Galaxy AI più intuitive e proattive di sempre, consentendo agli utenti di fare di più con meno passaggi.

Galaxy S26 Ultra riunisce in un unico dispositivo le innovazioni più avanzate di Samsung: prestazioni potenti, un sistema fotografico leader del settore, un’esperienza Galaxy AI ancora più intuitiva e il primo smartphone al mondo con Privacy Display integrato.

IlPrivacy Display, accolto con grande entusiasmo fin dalla sua presentazione, rappresenta una vera svolta nella tecnologia dei display, ridefinendo il modo in cui la privacy può essere protetta su uno smartphone fino al livello del singolo pixel. Progettato per le situazioni quotidiane, integra hardware e software che lavorano insieme per proteggere la privacy senza compromettere l’esperienza visiva.

Pensato per garantire prestazioni per tutta la giornata, Galaxy S26 Ultra offre la potenza più elevata mai vista su uno smartphone della serie Galaxy S. Il dispositivo è alimentato da un processore mobile personalizzato -Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy- che introduce miglioramenti significativinelle prestazioni di CPU, GPU e NPU, assicurando un’esperienza più rapida e fluida durante tutto il giorno.

Galaxy S26 Ultra introduce inoltre l’esperienza di intelligenza artificiale più intuitiva e facile da usare mai realizzata da Samsung. Funzionalità comeNow Nudgeoffrono suggerimenti proattivi e contestuali, mentreNow Briefmostra promemoria tempestivi per gli eventi importanti. Una selezione di agenti AIconsente inoltre agli utenti di completare attività più facilmente con la semplice pressione di un pulsante o tramite comandi vocali.

Il dispositivo si basa anche sul sistema fotografico leader di Samsung, integrando in modo fluido acquisizione, editing e condivisione in un unico flusso di lavoro intuitivo. La funzionevideoNightographymantiene i filmati vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la funzionalitàStabilizzatore potenziata,ora con la nuova opzione Blocco orizzontale, garantisce maggiore stabilità anche durante movimenti dinamici.

Anche l’editing diventa semplice e immediato. ConAssistente Fotoaggiornato, è possibile perfezionare le immagini ed esprimere la propria creatività semplicemente descrivendo a parole ciò che si desidera creare.Creative Studioconsente inoltre di trasformare facilmente le proprie idee in contenuti visivi rifiniti – dagli sticker agli inviti, fino agli sfondi personalizzati.