MacBook Neo: tutta la magia del Mac a prezzo ridotto

Il nuovo MacBook di Apple ha un robusto design in alluminio, uno spettacolare display Liquid Retina da 13", la potenza del chip Apple e autonomia di un giorno intero, il tutto a un prezzo di partenza di €699.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/03/2026

Prodotti

MacBook Neo è il nuovo portatile di Apple che offre tutta la magia del Mac ad un prezzo economico rendendolo ancora più accessibile.

MacBook Neo ha un design in alluminio bello e robusto in puro stile Apple, ed è disponibile in una gamma di splendidi colori: rosa pastello, indaco, argento e il nuovissimo giallo agrume. Il suo display Liquid Retina da 13" dà vita a siti web, foto, video e app grazie alla sua alta risoluzione e luminosità, e al supporto per un miliardo di colori. Grazie alla potenza del chip A18 Pro, MacBook Neo sfreccia nei task di tutti i giorni, dalla navigazione web allo streaming di contenuti, fino al fotoritocco, all’esplorazione di hobby creativi o all’uso di strumenti AI nelle app.

Rispetto al più venduto PC con il più recente processore Intel Core Ultra 5, arriva ad essere fino al 50% più veloce in attività quotidiane come la navigazione web1 e fino a 3 volte più scattante in operazioni AI on-device come l’applicazione di effetti avanzati alle foto.2 Grazie a una batteria che dura fino a 16 ore, MacBook Neo consente di lavorare tutto il giorno con una sola carica. Con una videocamera FaceTime HD a 1080p e due microfoni, farsi vedere e sentire al meglio è facilissimo, mentre i due altoparlanti a diffusione laterale con audio spaziale offrono un suono cristallino e avvolgente.

MacBook Neo ha anche l’apprezzata Magic Keyboard di Apple, una tastiera precisa e comodissima, e un ampio trackpad Multi-Touch che permette di usare gesti intuitivi e offre un controllo fluido e preciso. macOS Tahoe completa l’esperienza d’uso di MacBook Neo con potenti app di serie, come Messaggi, Pages, Calendario e Safari, integrazione perfetta con iPhone, Apple Intelligence e una vasta compatibilità con app terze parti. In vendita a partire da soli €699 e €599 per il settore Education, MacBook Neo è il portatile Apple più conveniente di sempre e offre un rapporto qualità/prezzo senza precedenti. MacBook Neo può essere preordinato a partire da oggi e sarà disponibile da mercoledì 11 marzo.



