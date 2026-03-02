Epson ha presentato DS-530III, lo scanner compatto A4 fronte/retro

Epson ha annunciato DS-530III, il compatto scanner documentale ad alta velocità, formato A4 fronte/retro che sostituisce il modello DS-530II ed è progettato per aiutare a digitalizzare i documenti in modo rapido, affidabile ed efficiente le piccole e medie imprese e i professionisti che operano nei settori quali finanza, servizi pubblici, sanità e servizi professionali.

Grazie all'ingombro ridotto e alla connettività USB 3.2 SuperSpeed, DS-530III è ideale per tutte quelle situazioni dove lo spazio sulla scrivania è limitato e quando sono fondamentali la rapidità di acquisizione dei documenti e la gestione affidabile di supporti misti. Si contraddistingue infatti per una velocità di scansione fino a 40 pagine o 80 immagini al minuto, oltre ad avere un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli e alla scansione fronte/retro a passaggio singolo. Infine, il robusto ciclo di lavoro giornaliero di 6.500 pagine garantisce prestazioni affidabili per le attività di scansione regolari e ad alto volume.

DS-530III supporta un'ampia gamma di supporti: dai biglietti da visita alle ricevute, fino ai documenti in formato A4, e include la tecnologia Epson Paper Protection che aiuta a prevenire gli errori di alimentazione e a proteggere i documenti originali.

Viene fornito con Epson Scan 2, Document Capture Pro per Windows e Document Capture per macOS, consentendo agli utenti di eseguire scansioni direttamente su cartelle, servizi cloud ed e-mail; l'OCR e il riconoscimento dei codici a barre integrati facilitano invece la creazione di PDF ricercabili, la denominazione automatica dei file e la separazione dei documenti, aiutando le aziende a organizzare e accedere alle informazioni in modo più efficiente.

Epson DS-530III sarà disponibile a partire da aprile 2026.