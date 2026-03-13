▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Galaxy S26 Ultra, lo smartphone con Privacy Display integrato

Una volta attivata, la funzione garantisce la massima leggibilità per l'utente frontale, oscurando al contempo la visuale angolare per proteggere la privacy da sguardi indiscreti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 13/03/2026

Il nuovo Galaxy S26 presenta Privacy Display, una nuova forma di protezione personale integrata direttamente nel dispositivo che consente di regolare la visibilità dei contenuti sullo schermo. 

Quando la funzione è attiva, i contenuti rimangono perfettamente visibili per l’utente, mentre la visuale laterale viene limitata, riducendo ciò che altre persone possono vedere guardando lo schermo di lato. Una soluzione ideale quando si viaggia o ci si trova in luoghi pubblici.

A differenza delle tradizionali pellicole privacy applicate sul display, Privacy Display su Galaxy S26 Ultra offre protezione senza compromettere l’esperienza di visione durante l’utilizzo quotidiano.

Integrato direttamente nell’hardware del display, Privacy Display su Galaxy S26 Ultra controlla il modo in cui i pixel dello schermo diffondono la luce. Quando è attivo, limita la visibilità dai lati; quando è disattivato, preserva l’esperienza completa del display da qualsiasi angolazione. 

Questo approccio basato sull’hardware offre un’esperienza più chiara e coerente rispetto ai tradizionali filtri privacy applicati sullo schermo, che riducono permanentemente luminosità e nitidezza e possono compromettere la reattività del touch.

La funzione è inoltre personalizzabile: si può scegliere quando attivarla, ad esempio durante l’inserimento di password o altre informazioni sensibili, oppure limitare la visibilità per specifici contenuti come le notifiche pop-up. La scelta resta sempre nelle mani dell’utente.



