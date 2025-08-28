Google Vids: nuove funzionalità AI, un'offerta gratuita per i consumatori e altro ancora

Google Cloud ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità AI su Google Vids, l’app per la creazione di video basata sull’intelligenza artificiale integrata in Google Workspace, che conta oltre 1 milione di utenti attivi mensili.
Introduce, inoltre, una nuova offerta consumer che rende disponibili gratuitamente gli strumenti di editing di Vids senza AI, e presenta una nuova serie pensata per mostrare come usare al meglio Vids e sfruttarne tutte le potenzialità.
Qui un riassunto delle principali novità:
- Funzionalità per clienti business ed enterprise di Workspace, nonché per gli abbonati Google AI Pro e Ultra:
- Creazione di video da immagini alimentata da Veo 3: una nuova funzionalità, basata su Veo 3, consente di trasformare foto in clip video dinamiche di otto secondi con audio.
- (Disponibilità generale) Avatar AI: i team possono ora scrivere un copione e scegliere un avatar per trasmettere il proprio messaggio in Vids, senza dover mai comparire davanti a una videocamera. È l’ideale per attività come training, demo e onboarding.
- (Disponibilità generale) Rifinitura automatica della trascrizione: Vids ora offre la rifinitura automatica delle trascrizioni, che elimina intercalari e pause con pochi clic.
- Tutorial sul prodotto - "Vids on Vids": una nuova serie di contenuti formativi pensata per aiutare gli utenti a imparare le best practice e a scoprire le funzionalità di Vids. La serie copre temi come l’uso dello studio di registrazione e la pianificazione di una videostory con l’AI.
- Offerta consumer: Per la prima volta, l’editor di base di Vids, privo di funzionalità AI, sarà disponibile gratuitamente per tutti i consumatori.
- Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione.
