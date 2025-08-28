▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Google Vids: nuove funzionalità AI, un'offerta gratuita per i consumatori e altro ancora

Una nuova funzionalità, basata su Veo 3, consente di trasformare foto in clip video dinamiche di otto secondi con audio.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/08/2025

Digital Life

Google Cloud ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità AI su Google Vids, l’app per la creazione di video basata sull’intelligenza artificiale integrata in Google Workspace, che conta oltre 1 milione di utenti attivi mensili.

Introduce, inoltre, una nuova offerta consumer che rende disponibili gratuitamente gli strumenti di editing di Vids senza AI, e presenta una nuova serie pensata per mostrare come usare al meglio Vids e sfruttarne tutte le potenzialità.

Qui un riassunto delle principali novità:

  • Funzionalità per clienti business ed enterprise di Workspace, nonché per gli abbonati Google AI Pro e Ultra:
    • Creazione di video da immagini alimentata da Veo 3: una nuova funzionalità, basata su Veo 3, consente di trasformare foto in clip video dinamiche di otto secondi con audio.
    • (Disponibilità generale) Avatar AI: i team possono ora scrivere un copione e scegliere un avatar per trasmettere il proprio messaggio in Vids, senza dover mai comparire davanti a una videocamera. È l’ideale per attività come training, demo e onboarding.
    • (Disponibilità generale) Rifinitura automatica della trascrizione: Vids ora offre la rifinitura automatica delle trascrizioni, che elimina intercalari e pause con pochi clic.
  • Tutorial sul prodotto - "Vids on Vids": una nuova serie di contenuti formativi pensata per aiutare gli utenti a imparare le best practice e a scoprire le funzionalità di Vids. La serie copre temi come l’uso dello studio di registrazione e la pianificazione di una videostory con l’AI.
  • Offerta consumer: Per la prima volta, l’editor di base di Vids, privo di funzionalità AI, sarà disponibile gratuitamente per tutti i consumatori.
  • Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione.


