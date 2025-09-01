Amazon festeggia i 15 anni in Italia con una tre giorni di offerte esclusive

Amazon celebra i suoi 15 anni in Italia, festeggiando insieme ai clienti con tre giorni di offerte esclusive e altre soprese da scoprire.

Dal 2 al 4 settembre, all’interno della vetrina 15 anni di Amazon Italia, i clienti potranno approfittare di moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, dall’elettronica ai prodotti per tutti i giorni, dall’abbigliamento ai giochi per bambini, fino ai brand più amati come Philips, Samsung, Caffè Borbone, LEGO e Samsonite – un’occasione perfetta per approfittare di prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

“Quindici anni fa, quando Amazon ha aperto per la prima volta le sue vetrine virtuali in Italia, lo shopping online era ancora una novità per molti”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia. “Da allora abbiamo avuto il privilegio di accompagnare i nostri clienti ogni giorno, offrendo loro occasioni di risparmio, consegne veloci e la possibilità di scegliere tra moltissimi prodotti per ogni esigenza. Con questo speciale evento di offerte vogliamo ringraziare chi ci ha scelto in questi anni e confermare il nostro impegno nel migliorare continuamente l’esperienza d’acquisto su Amazon.it, con la stessa passione del primo giorno.”

Oltre alle offerte, i clienti potranno contare su due iniziative pensate per rendere questo anniversario ancora più speciale:

15€ di sconto su ordini a partire da 75€ , valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Per ottenerlo basta aggiungere al carrello i prodotti idonei, raggiungere un valore minimo di 75€ e inserire il codice indicato all’interno della vetrina 15 anni di Amazon Italia in fase di checkout entro il 5 settembre. L’offerta è riservata ai primi 150.000 clienti.

, valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Per ottenerlo basta aggiungere al carrello i prodotti idonei, raggiungere un valore minimo di 75€ e inserire il codice indicato all’interno della vetrina 15 anni di Amazon Italia in fase di checkout entro il 5 settembre. L’offerta è riservata ai primi 150.000 clienti. Ruota dell’anniversario, un concorso interattivo che offre ai partecipanti la possibilità di vincere una gift card Amazon da 500€. Partecipare è facilissimo: i clienti possono accedere alla vetrina dedicata dalla shopping app di Amazon, cliccare su “Tocca per girare” e far partire la ruota. Al termine dell'evento di offerte, 45 vincitori saranno selezionati in modalità casuale e riceveranno un'e-mail con le istruzioni su come utilizzare la gift card.