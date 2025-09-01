Studio IBM: i fan di diversi sport richiedono contenuti digitali più dinamici, alimentati dall'AI

Lo sport è una passione diffusa: in Italia l’84% dei fan apprezza contenuti sportivi digitali extra, che vanno oltre i match.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 03/09/2025
Una nuova ricerca commissionata da IBM rivela che gli appassionati di sport si stanno orientando verso esperienze digitali più dinamiche. L'intelligenza artificiale, la personalizzazione e le funzionalità in tempo reale sono al centro del modo in cui i fan interagiscono con lo sport.
Lo studio, condotto su oltre 20.000 appassionati di sport in 12 paesi, evidenzia che la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, sono sempre più viste come una forza positiva nello sport. Dal 2024, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tra i fan è cresciuto in quasi tutti i mercati sottoposti a nuovi test, con l'85% degli intervistati che ritiene vantaggiosa l’integrazione della tecnologia nella propria esperienza sportiva, e il 63% che esprime fiducia nei contenuti sportivi generati dall'intelligenza artificiale. Fra le priorità dei fan a livello di coinvolgimento alimentato dall’intelligenza artificiale, spiccano gli aggiornamenti in tempo reale delle gare/partite (35%) e i contenuti personalizzati (30%).
Oltre agli eventi live, molti intervistati fruiscono di video highlights (51%), di riepiloghi post-evento (37%) e delle interviste ai giocatori (32%) per restare connessi ai loro sport preferiti. Anche le app sportive dedicate riscontrano un’ampia adozione: il 73% dei fan intervistati conferma di utilizzarle per rimanere aggiornato. I social media sono la piattaforma principale per l'accesso a contenuti aggiuntivi, e gli influencer svolgono un ruolo di primo piano, con il 59% degli intervistati che si rivolge a questi ultimi per analisi e previsioni. I social media si confermano il primo strumento per la fruizione di contenuti sportivi anche per gli italiani (49%, rispetto al 33% del 2024).
Solo il 27% degli intervistati prevede che le proprie abitudini di fruizione di contenuti di natura sportiva rimarranno invariate nei prossimi due anni. L’80% ritiene che entro il 2027 la tecnologia, e in particolare l'intelligenza artificiale, influenzeranno la loro modalità di seguire lo sport. Più della metà (56%) degli intervistati desidera approfondimenti e commenti basati sull'intelligenza artificiale per eventi sportivi passati, presenti e futuri. Inoltre, il 33% ritiene che i tool di traduzione in tempo reale impatteranno in modo più significativo sulle esperienze sportive internazionali nei prossimi 2-3 anni, in particolare nei mercati in cui l'inglese non è la lingua principale.
Quanto all’Italia, il 59% dei giovani dichiara di usare l’AI regolarmente o occasionalmente, un dato che supera persino gli Stati Uniti (54%). Questo evidenzia l’apertura dei giovani italiani verso le nuove tecnologie applicate allo sport.
Tra i principali risultati si evidenziano:
Il coinvolgimento sportivo va oltre il gioco, con contenuti rapidi e non-stop su multischermo
I fan cercano esperienze sportive più connesse e stimolate dalla community