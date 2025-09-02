Apre il primo Apple Store a Bangalore (India)

Apple ha svelato il suo ultimo store in India, Apple Hebbal, situato nella capitale tecnologica di Bangalore. Sarà il primo Apple Store nell’India meridionale e il terzo del Paese, dopo Apple BKC a Mumbai e Apple Saket a Delhi, oltre all’Apple Store online. Apple Hebbal offrirà un ambiente accogliente dove i clienti potranno acquistare l’intera linea di prodotti Apple, sperimentare la migliore assistenza e partecipare a sessioni Today at Apple gratuite per scoprire di più e imparare a sfruttare al massimo i loro dispositivi.

“Siamo felici di aprire Apple Hebbal, un hub dedicato alla comunità che celebra lo spirito di innovazione di Bangalore”, ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People di Apple. “Non vediamo l'ora di interagire con le persone e ispirarle a creare, collaborare e fare cose incredibili con Apple. Siamo entusiasti di continuare a offrire le esperienze Apple ai clienti di tutta l’India, che ci ispirano con la loro creatività e la loro passione.”

Nello store Apple Hebbal, i clienti potranno scoprire gli ultimi prodotti, tra cui la linea iPhone 16, MacBook Pro con la famiglia di chip M4, iPad Air con Apple Pencil Pro e Apple Watch Series 10, oltre ad accessori come AirPods 4 e AirTag.

I clienti potranno inoltre esplorare i tavoli dei prodotti e le Avenue circostanti, prenotare una sessione di Shopping personalizzato con un Apple Specialist e ricevere supporto da personale esperto del Genius Bar. L’area dedicata agli ordini Apple Pickup consente di ritirare facilmente gli ordini inoltrati online all’orario più congeniale.

I 70 dipendenti dello store provengono da 15 stati dell’India e sono pronti ad aiutare i clienti a scoprire di più sui prodotti Apple, sulle opzioni di pagamento a rate mensili e sul programma Apple Trade In. I clienti possono ricevere assistenza individuale in store con Setup personale e passaggio a iOS.

Come tutte le strutture dell’azienda, anche Apple Hebbal usa energia rinnovabile al 100% ed è a impatto zero.