Arriva la “Task scam”, la truffa che colpisce chi cerca lavoro online

In tutto il mondo aumentano le vittime della “Task scam”, una truffa in rapida crescita che Trend Micro analizza nella sua ultima ricerca “Unmasking Task Scams to Prevent Financial Fallout From Fraud”. La “Task scam” è una sofisticata truffa che colpisce gli utenti che cercano lavoro online. Questa tipologia di frode, dopo un’iniziale proposta di impiego all’apparenza seria, attira la vittima in attività digitali ripetitive che la privano di ingenti somme di denaro.

“La task scam è oggi una delle minacce cybercriminali più pericolose a livello finanziario e psicologico. L’infrastruttura che abilita questa tipologia di frode, dal registrar del dominio ai servizi di SMS blasting, richiede un’attenzione immediata. Le aziende possono ridurre i rischi rendendo le pratiche di assunzione trasparenti e formando le persone in cerca di lavoro su come distinguere le comunicazioni legittime da quelle false”. Afferma Salvatore Marcis, Country Manager di Trend Micro Italia.

La ricerca di Trend svela che dietro questa truffa si nasconde una vasta infrastruttura criminale globale, in grado di derubare gli utenti in cerca di lavoro attraverso tecniche di gamification. I cybercriminali impersonano aziende reali e sfruttano canali di comunicazione affidabili, spingendo le vittime a perdere centinaia di migliaia di euro, che vengono trasferiti in wallet di criptovaluta.

Questa tattica di frode è altamente mirata e progettata per non essere rilevata. In un recente studio globale condotto da Trend, su oltre 6.500 consumatori, il 39% ha riferito di essersi accorto di aver subito una truffa solo dopo aver perso una notevole quantità di denaro. La ricerca di Trend racconta l’esperienza del coinvolgimento con i truffatori, identifica la mappa dei siti web dannosi e include l'analisi forense dei wallet di criptovaluta associati. In un caso, un singolo wallet ha accumulato oltre 187.000 euro in meno di due mesi, mentre un altro era collegato a transazioni per oltre 1,2 milioni di euro.

Le vittime riportano un elevato danno emotivo, spesso descrivendo comportamenti simili alla dipendenza dal gioco d'azzardo. In alcuni casi, le truffe sono collegate a operazioni criminali più ampie che includono il lavoro forzato e la tratta di esseri umani nel sud-est asiatico, sebbene tali legami non siano confermabili in tutti i casi.