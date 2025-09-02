LG rivoluziona il settore degli elettrodomestici intelligenti con LG ThinQ AI

LG inaugura una nuova era nel mercato degli elettrodomestici intelligenti con l'introduzione della nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale, LG ThinQ AI, che integrerà i nuovi servizi ThinQ UP e ThinQ Care. Questi servizi permettono di personalizzare e di rendere sempre nuova nel tempo l’esperienza utente grazie all’analisi delle abitudini di utilizzo e ad aggiornamenti costanti.

ThinQ AI, che sarà protagonista dello stand di LG a IFA 2025, sarà disponibile nei principali mercati europei, tra cui l’Italia, a partire da settembre.

In particolare, ThinQ UP consente agli elettrodomestici compatibili di acquisire nuove funzionalità tramite aggiornamenti software, garantendone l'aggiornamento continuo e la compatibilità con gli stili di vita in continua evoluzione delle persone; ThinQ Care offre invece un supporto proattivo prevedendo potenziali malfunzionamenti o criticità prima che si verifichino. Utilizzando un ampio database di dati, la diagnostica intelligente di ThinQ Care rileva anche criticità minori e offre una guida alla loro risoluzione, aumentando l'affidabilità del prodotto.

Attraverso ThinQ AI, è possibile inoltre gestire tutti gli elettrodomestici della casa attivando funzioni utili per renderli sempre più efficienti e per ridurre il loro impatto energetico e ambientale.

È possibile, per esempio, attivare la modalità Risparmio Energetico delle lavatrici o la modalità Risparmio AI sui frigoriferi per ridurre i consumi in modo intelligente in base alle abitudini di utilizzo. Oppure, è possibile selezionare sulle lavatrici l’opzione Fresh Keeper, che utilizza il vapore per tenere i capi freschi come dopo il lavaggio anche a distanza di tempo o impostare un promemoria di pulizia vasca per mantenere il cestello igienizzato. Sui frigoriferi, è possibile attivare la funzione Night View, che regola la luminosità del display di notte, o riconvertire il distributore di ghiaccio in erogatore d'acqua aggiuntivo.