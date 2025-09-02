▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LG rivoluziona il settore degli elettrodomestici intelligenti con LG ThinQ AI

LG presenta l’integrazione dei servizi ThinQ UP e ThinQ Care all’interno della propria piattaforma di Intelligenza Artificiale, LG ThinQ.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 08/09/2025

Prodotti

LG inaugura una nuova era nel mercato degli elettrodomestici intelligenti con l'introduzione della nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale, LG ThinQ AI, che integrerà i nuovi servizi ThinQ UP e ThinQ Care. Questi servizi permettono di personalizzare e di rendere sempre nuova nel tempo l’esperienza utente grazie all’analisi delle abitudini di utilizzo e ad aggiornamenti costanti.

ThinQ AI, che sarà protagonista dello stand di LG a IFA 2025, sarà disponibile nei principali mercati europei, tra cui l’Italia, a partire da settembre.

In particolare, ThinQ UP consente agli elettrodomestici compatibili di acquisire nuove funzionalità tramite aggiornamenti software, garantendone l'aggiornamento continuo e la compatibilità con gli stili di vita in continua evoluzione delle persone; ThinQ Care offre invece un supporto proattivo prevedendo potenziali malfunzionamenti o criticità prima che si verifichino. Utilizzando un ampio database di dati, la diagnostica intelligente di ThinQ Care rileva anche criticità minori e offre una guida alla loro risoluzione, aumentando l'affidabilità del prodotto.

Attraverso ThinQ AI, è possibile inoltre gestire tutti gli elettrodomestici della casa attivando funzioni utili per renderli sempre più efficienti e per ridurre il loro impatto energetico e ambientale.

È possibile, per esempio, attivare la modalità Risparmio Energetico delle lavatrici o la modalità Risparmio AI sui frigoriferi per ridurre i consumi in modo intelligente in base alle abitudini di utilizzo. Oppure, è possibile selezionare sulle lavatrici l’opzione Fresh Keeper, che utilizza il vapore per tenere i capi freschi come dopo il lavaggio anche a distanza di tempo o impostare un promemoria di pulizia vasca per mantenere il cestello igienizzato. Sui frigoriferi, è possibile attivare la funzione Night View, che regola la luminosità del display di notte, o riconvertire il distributore di ghiaccio in erogatore d'acqua aggiuntivo.



