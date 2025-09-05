Amzon: il servizio di consegna della spesa con Cortilia arriva in altre città italiane

Ora i clienti Amazon di Torino, Bologna, Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe potranno scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno del nuovo store Cortilia su amazon.it/cortilia. Il servizio è già disponibile a Milano, Monza e oltre 80 comuni limitrofi, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente ad altre località italiane.

“Siamo felici di poter espandere il servizio Cortilia in nuove città italiane, tra le quali alcune già coperte dal servizio Amazon Fresh, e offrire questa esperienza d’acquisto a un numero sempre maggiore di clienti Amazon in Italia”, ha dichiarato Christophe Benoist, Head of Grocery Partnership di Amazon Italia e Francia. “La possibilità di ricevere la spesa comodamente a casa, con rapidità, attenzione alla qualità e prezzi competitivi è ciò che i nostri clienti cercano ogni giorno. La collaborazione con Cortilia, partner riconosciuto per l’eccellenza dell’offerta e la cura verso ogni dettaglio, ci consente di arricchire ulteriormente il nostro servizio e rispondere con efficacia alle esigenze di chi sceglie Amazon per la propria spesa quotidiana”.

L’assortimento di Cortilia per i clienti Amazon include oltre 4.000 prodotti tra cui prodotti freschi, riconosciuti per la loro alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali.

I clienti Amazon residenti a Torino, Bologna, Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe possono ricevere comodamente la propria spesa in un giorno (per ordini effettuati entro le ore 23:00 del giorno precedente). Il servizio è attivo sette giorni su sette per le città di Torino, Bologna, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe, e dal lunedì al sabato per la città di Genova. L’ordine minimo è di 39€ e i clienti possono selezionare l’orario desiderato in finestre di consegna di 2 ore (senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 109€ e al costo di 0,99€ per ordini superiori a 89€ o di 5,99€ per ordini di importo compreso tra 39€ e 89€), o di 6 ore (in questo caso, senza costi aggiuntivi per ordini minimi di 39€), a seconda del CAP della propria abitazione o del punto scelto per la consegna. Inoltre, i clienti iscritti a Prime possono approfittare di un'offerta di lancio che prevede la consegna in finestre di 2 ore senza costi aggiuntivi per ordini di importo superiore a 90€. In più, i clienti possono programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato, o pianificare le consegne fino a tre giorni prima.

Il nuovo servizio di consegna della spesa con Cortilia è disponibile per tutti i clienti residenti nelle aree coperte, inclusi coloro non iscritti a Prime. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di un’offerta dedicata. Per verificare i termini e condizioni dell’offerta e per maggiori informazioni sul servizio e sulla copertura nel CAP di interesse, visita amazon.it/cortilia.

Su Amazon.it/supermercato e sulla shopping app Amazon, oltre a Cortilia, è attivo anche Amazon Fresh, il servizio di acquisto e consegna in giornata di prodotti alimentari e di uso quotidiano. I clienti residenti nelle città attualmente coperte dal servizio – Roma, Milano, Monza, Torino, Bologna e aree limitrofe – possono fare acquisti tra migliaia di prodotti, da prodotti per la casa, articoli di bellezza e alimenti non deperibili, fino a prodotti freschi, latticini e carne a prezzi convenienti.