Parteasy, in Lombardia al via la prenotazione anche da web app

Vicenza è stata solo l’inizio. Oggi Parteasy, la prima app italiana che collega in tempo reale utenti e driver Ncc anche fuori dai grandi centri urbani, raggiunge un nuovo traguardo: oramai si va verso i mille driver attivi su tutto il territorio nazionale, con una crescita particolarmente significativa in Lombardia, dove si registra un’autentica impennata di adesioni.

La piattaforma, nata da un’intuizione dei fratelli vicentini Davide e Mattia Bedin, continua ad ampliare la propria offerta: già più di 500 auto dirette operative e oltre 30 tour attivati, dalle esperienze in Costiera amalfitana ai transfer a Palermo e Catania, passando per Roma, Milano e l’intero Veneto.

E le novità non si fermano qui. Parteasy sta infatti per rilasciare un aggiornamento decisivo: anche dalla web app sarà possibile prenotare un driver, funzione già attiva da tempo nella versione mobile. Una scelta strategica, pensata per intercettare anche quel pubblico meno abituato a utilizzare gli store digitali, ma altrettanto interessato a muoversi in sicurezza e senza pensieri.

Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, Parteasy si conferma così il punto di riferimento per la mobilità privata in Italia, con un modello scalabile che punta a digitalizzare il settore degli Ncc. Un comparto che – secondo dati Wired – conta oltre 127.000 licenze, a fronte di meno di 29.000 taxi, con una forte concentrazione soprattutto in Veneto.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita